トッテナムがギャラガー獲得に迫る！…約74億円でアストン・ヴィラから“ハイジャック”成功か
トッテナム・ホットスパーがアトレティコ・マドリードに所属するイングランド代表MFコナー・ギャラガーの獲得に迫っているようだ。12日、『BBC』や『スカイスポーツ』など複数のイギリスメディアが伝えている。
プレミアリーグで14位と苦戦が続くトッテナム・ホットスパーでは、イングランド代表MFジェームス・マディソン、スウェーデン代表MFデヤン・クルゼフスキ、イングランド代表FWドミニク・ソランケ、ガーナ代表FWモハメド・クドゥスら負傷者が続出。現地時間7日のプレミアリーグ第21節ボーンマス戦ではウルグアイ代表MFロドリゴ・ベンタンクールがハムストリングを負傷し、3カ月程度の離脱を余儀なくされる見込みとなっている。
こうした状況から、トッテナム・ホットスパーは今冬の移籍市場での中盤補強に乗り出し、ギャラガーをリストアップ。報道によると、交渉は急速に進展し、4000万ユーロ（約74億円）の移籍金を支払うことでアトレティコ・マドリードと合意に達したという。ギャラガーに対しては当初アストン・ヴィラも関心を寄せ、買い取りオプション付きレンタルという条件でクラブ間合意に達していたが、選手本人が移籍の決断を下さなかったため、獲得競争から撤退したようだ。
移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、移籍成立が決定的となった際に用いる決まり文句「here we go!」とともにギャラガーがトッテナム・ホットスパーへ完全移籍する予定と強調。契約期間は2031年6月末までとなる見込みで、同選手は現地時間12日火曜日にロンドンを訪れ、メディカルチェックを受ける予定だという。
現在25歳のギャラガーはチェルシーの下部組織出身で、2019−20シーズンにレンタル先のチャールトンでプロデビューを飾った。スウォンジーやウェスト・ブロムウィッチ、クリスタル・パレスで武者修行を経て、トップチームで公式戦通算95試合に出場すると、2024年夏にアトレティコ・マドリードへ完全移籍。ここまで公式戦通算77試合に出場し7ゴール7アシストをマークしている。
プレミアリーグで14位と苦戦が続くトッテナム・ホットスパーでは、イングランド代表MFジェームス・マディソン、スウェーデン代表MFデヤン・クルゼフスキ、イングランド代表FWドミニク・ソランケ、ガーナ代表FWモハメド・クドゥスら負傷者が続出。現地時間7日のプレミアリーグ第21節ボーンマス戦ではウルグアイ代表MFロドリゴ・ベンタンクールがハムストリングを負傷し、3カ月程度の離脱を余儀なくされる見込みとなっている。
移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、移籍成立が決定的となった際に用いる決まり文句「here we go!」とともにギャラガーがトッテナム・ホットスパーへ完全移籍する予定と強調。契約期間は2031年6月末までとなる見込みで、同選手は現地時間12日火曜日にロンドンを訪れ、メディカルチェックを受ける予定だという。
現在25歳のギャラガーはチェルシーの下部組織出身で、2019−20シーズンにレンタル先のチャールトンでプロデビューを飾った。スウォンジーやウェスト・ブロムウィッチ、クリスタル・パレスで武者修行を経て、トップチームで公式戦通算95試合に出場すると、2024年夏にアトレティコ・マドリードへ完全移籍。ここまで公式戦通算77試合に出場し7ゴール7アシストをマークしている。