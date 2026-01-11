マドリーがシャビ・アロンソ監督を電撃解任！宿敵バルサに敗れてから１日で決断、後任は“トップチーム指導経験なし”の42歳OBに決定
レアル・マドリーは現地１月12日、シャビ・アロンソ監督の解任を発表した。
後任は、Bチームを率いていたOBのアルバロ・アルベロアに決定している。
クラブのレジェンドだったシャビ・アロンソは、レバークーゼンを無敗優勝に導くなどの手腕が買われ、今季からマドリーの指揮官に就任した。
ここまでラ・リーガでは14勝３分け２敗で２位ながら、首位の宿敵バルセロナに４ポイント差をつけられていた。そして、11日のスペイン・スーパーカップ決勝で、そのバルサに２−３で敗北。タイトルを逃し、これが決定打となったようだ。
トップチームを指導した経験がない42歳のアルベロアが、この世界屈指のビッグクラブをどう立て直すのか。注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
