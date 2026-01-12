その発想はなかった！斬新すぎる水墨画×ドット絵の「ぴくせる水墨画」

デジタルな表現である「ドット絵（ピクセルアート）」を、日本古来のアナログ技法「水墨画」で表現。時空を超えた異色の組み合わせによる「ぴくせる水墨画」が、Xで注目を集めています。

投稿された画像には、掛け軸に仕立てられた作品などが写っていますが、そこに描かれているのは山水画でも虎でもなく、愛らしいドット絵のキャラクターたち。デジタルとアナログが融合した不思議な世界観に「その発想はなかった」といった驚きの声が寄せられています。

この「ぴくせる水墨画」作品を投稿したのは、ドット絵をこよなく愛するクリエイター・蒼屋敷さん。直近では北千住マルイで開催された「冬休みドット大作戦」に出展を行うなど、精力的に活動を行っています。

■ きっかけは「御朱印」

それにしてもなぜ、水墨画でドット絵を描こうと思ったのでしょうか。蒼屋敷さんに話をうかがうと、意外なきっかけを教えてくれました。

「アイデアのきっかけは、趣味で集めている『御朱印』です。神主さんが筆と墨で文字を書かれる姿や、筆運びの美しさに惹かれ、以前から御朱印を集めていました」

自身でもドット絵を打つようになってからは、神社で御朱印をいただいた際にふと「墨でドット絵を描くことはできるのだろうか？」という疑問が浮かんだといいます。しかし、実際に試してみると、墨汁は紙に吸われてすぐににじんでしまい、綺麗な四角いドットとは程遠い仕上がりになってしまったそう。

そこから試行錯誤の日々が始まりました。いかにして滲みを抑え、整ったドットを描くか。研究を重ねた結果、現在のスタイルである「ぴくせる水墨画」が誕生したのです。

■ 1ミリ単位の調整が生む「四角」

「ドット」といえば、デジタル上では1ピクセルの狂いもない正方形。これを筆と墨で再現するのは至難の業です。詳しい制作技法は企業秘密とのことですが、下書きにはシャープペンシルと定規を使用し、文字通り「ミリ単位で調整しながら」行っているとのこと。

「油絵のように離れてみたときと、近づいてみた時の印象が変わるのも魅力だと思っているので、近づいてみたときに違和感を感じないように、正確に塗るように心がけています」と語る蒼屋敷さん。

その制作は、まさに神経を研ぎ澄ませた職人芸。紙と墨に独自の工夫を凝らし、筆を使って一マス一マス手書きで埋めていく作業は、デジタルの「塗りつぶしツール」にはない温かみと緊張感が同居しています。

■ AI時代だからこそ「アナログ」を

今後の展望についてうかがうと、「今後は制作した作品を、どんどん物販イベントにて販売や展示をしていきたい」、「昨今AIのイラストや画像が出回っている今だからこそ、アナログで制作したピクセルアートの良さを模索し続けていきたい」と意欲を見せます。

画面上で見る画像も素敵ですが、墨の濃淡や紙の質感など、実物を目の前で見た時の感動はひとしおでしょう。鎌倉時代から伝わる技法で描かれる、最新のピクセルアート。もしイベントなどで見かけた際は、ぜひその目で「手描きドット」の凄みを確認してみてはいかがでしょうか。

蒼屋敷さん（@hamahamapixel）

（山口弘剛）

