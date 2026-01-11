働き方が多様化するなか、「定年＝引退」というモデルは過去のものとなりつつある。では、65歳以降、豊かに暮らすにはどうすればいいのか。そして、定年後の仕事にはどんな選択肢があるのか。本記事では『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』の著者・坂本貴志氏にインタビューを実施。仕事の実態を、就業データと当事者の声をもとに紐解いてもらった。（構成・聞き手／ダイヤモンド社書籍編集局、小川晶子）

定年後の仕事に「やりがい」は持てるのか

――坂本さんは『定年後の仕事図鑑』の中で、60代半ば以降は「小さな仕事」で月10万円を稼ぐことを提案されています。小さな仕事とは、報酬はそれほど高くはないけれど、労働時間が短く、仕事の負荷やストレスが少なく、「世の中に必要不可欠で社会に貢献する価値ある仕事」とのことですね。これを聞いて「小さな仕事ではあまりやりがいが持てないのではないか？」と思う人もいるかもしれませんが、実際のところどうなのでしょうか。

坂本貴志氏（以下、坂本）：現役世代の方に向けた講演などで「小さな仕事」の話をするとよくそのようなご質問をいただきます。でも、データを分析したり実際に働いている人の声を聞いたりすると、現役世代の方の先入観と実態にはギャップがあることがわかります。

仕事に対する向き合い方は、年齢に応じて変わるからです。

「仕事に対する価値観の変化」を見てみましょう。

調査により、現代の多くの日本人にとって、「他者への貢献」「生活との調和」「仕事からの体験」「能力の発揮」「体を動かすこと」「高い収入や栄誉」の6つが働くうえでのモチベーションになることがわかっています。その価値観が年齢を経るごとにどう変わっていくのかを調査した結果を見てみると、20代は仕事に多くの価値を見出しており、とくに「高い収入や栄誉」がモチベーションになっていることがわかります。「仕事からの体験」や「能力の発揮」も重要な要素です。それが、歳を経るにつれて、仕事を通じて感じる価値が減っていきます。落ち込みの谷が一番深いのは50代前半です。

――なぜこの仕事をこんなに頑張っているんだろう……と悩む50代の姿が見えますね。

坂本：50代は大きな転機ですね。50代以降は「高い収入や栄誉」を除いたすべての要素が70代後半に向けて価値を増していきます。70代の就業者は、若いころ以上に肯定的に仕事を受け止めています。身近な人の役に立つことや社会への貢献、仕事で新しい体験をすることや、体を動かすことに喜びを感じる人が増えていくことがわかります。

70代の仕事満足度が高い理由

坂本：「現在の仕事に満足している人の割合」のデータを見ると、50歳くらいを境にU字カーブになっています。

――70代の人がもっとも仕事に満足しているというのは興味深いですね。

坂本：定年後は仕事の嫌いな人が抜けていくという影響もありますが、その影響を差し引いても、仕事の満足度は年齢を経るにつれ上がります。

大きな要因の一つは、「無理に働かなくていい」ことだと考えられます。

50代は住宅ローンや子どもの教育費など支出が非常に多い時期です。ある意味、無理してでも働かなくてはならない世代だと思うんです。もう少し負担の軽い仕事に変えたいと思ったり、やってみたい仕事があるといっても、給与水準が低ければチャレンジしにくいですよね。

でも、高齢期は支出が多くありませんから、短時間の仕事を選んだり、ちょっとやってみたいと思う仕事にもチャレンジしたりできます。そのときの満足度の高い仕事を選ぶ自由があるのだと思うんです。そして実際に仕事を選んだ結果として、満足度が高いのだろうと考えています。

（※この記事は『定年後の仕事図鑑』を元にした書き下ろしです）

坂本貴志（さかもと・たかし）

リクルートワークス研究所研究員・アナリスト

1985年生まれ。一橋大学国際・公共政策大学院公共経済専攻修了。厚生労働省にて社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府で官庁エコノミストとして「経済財政白書」の執筆などを担当。その後三菱総合研究所エコノミストを経て、現職。研究領域はマクロ経済分析、労働経済、財政・社会保障。近年は高齢期の就労、賃金の動向などの研究テーマに取り組んでいる。著書に『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』のほか、『ほんとうの定年後「小さな仕事」が日本社会を救う』『ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」』（共に、講談社現代新書）などがある。