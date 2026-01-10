「服欲しいけど物価高、、」→【ワークマン】へ！ 今買って長く使える「1,500円パンツ」

物価高で洋服選びも慎重になりがちな今こそ、できれば長く使えて、失敗しないアイテムを選びたいところ。そこで今回は【ワークマン】の「1,500円パンツ」にフォーカス。季節を限定せず穿けて穿き心地もよさそうなパンツは、デイリーに頼れる存在になるかも。

大人の毎日にちょうどいい高コスパパンツ

【ワークマン】「レディースストレッチライトEXEパンツ」\1,500（税込）

ウエストゴム & ストレッチ素材でストレスフリーに穿けそうなパンツ。シルエットはすっきりとしていてカジュアルすぎず、トップス次第で上品に着こなせそうです。春夏は軽やかに、秋冬はボリューミーなトップスやアウターとも好バランスで、着まわし力も優秀。部屋着からちょっとした外出まで、強い味方になる予感。

プチプラなのに機能性優秀なカーゴパンツ

【ワークマン】「ワンダーストレッチレディースカーゴパンツ」\1,500（税込）

公式サイトによると「ソフトな生地感で穿き心地良好」「伸縮性、耐久性の両方に優れた設計」で、デイリーからアウトドアシーンまで活躍してくれそうな一本。UVカット・吸水速乾機能も付いており、手に取りやすい価格ながら機能性も優秀です。セージグリーンのほか、ブラック・パープルの全3色展開。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

