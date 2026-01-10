TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」EDテーマに、jo0ji「よあけのうた」が決定！1月10日配信リリース＆ノンクレジットEDも公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

鳥取県出身のアーティスト「jo0ji」（読み：ジョージ）の新曲「よあけのうた」が、1月8日から放送がスタートしたTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のEDテーマに決定した。「よあけのうた」は1月10日に配信リリース。配信ジャケット写真も公開された。

なお、3月4日に本作のCDパッケージの発売も決定しており、通常盤・初回生産限定盤2種の計3形態でリリース。通常盤は虎杖悠仁の線画にデザインが施されたアニメ盤ともいえるジャケットに。通常盤の初回仕様にはそのジャケット絵柄のミニステッカーが封入される。

また、TOHO YouTubeチャンネルでTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」ノンクレジットEDも公開された。「よあけのうた」をフル尺配信に先駆けアニメversionを聴くことができるのでぜひチェックしてほしい。

『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」では前シーズン「渋谷事変」ののち、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ魔窟と化す全国10の結界（コロニー）「死滅回游」での殺し合いが描かれる。

jo0jiは2023年に1st EP「475」をリリースし、本格的にアーティスト活動を開始。その後、Spotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト「RADAR：Early Noise 2024」に選出された他、2025年には数々のメディアのトレンドアーティスト特集にピックアップ。2025年夏には大型フェスへ続々出演し、期待のアーティストとして注目を集めていた。また、現在jo0jiは11/13(木)から大阪・BIGCATを皮切りにスタートした全国ツアー jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』を開催中。1月に開催される東京・Zepp Shinjukuと大阪・梅田Club Quattroの追加公演はすでにSOLD OUT。2026年5月に東名阪Zepp tour “jo0ji tour 2026「よあけまえ」”を開催することが決定している。

＜jo0jiコメント＞

大好きな作品に関わることができて光栄です。

この曲は、前回の渋谷事変での宿儺の暴走によって沢山の命を奪ってしまった虎杖悠仁の気持ちに寄り添うかたちでつくりました。

何にも影響を与えない人はきっと居ないと思います。生きていると世界に対して多少なりとも変化を起こす。その変化がもしかしたら誰かにとっては悪影響であるかもしれない。そんな可能性で押しつぶされそうになった夜にも、朝日が差すように願いを込めました。虎杖悠仁の曲であり、僕らの曲です。

●配信情報

jo0ji

「よあけのうた」



配信リンクはこちら

https://jo0ji.lnk.to/Yoakenouta

●ライブ情報

jo0ji tour 2026「よあけまえ」

2026年

5月10日(日) Zepp Nagoya 16:00/17:00

5月16日(土) Zepp Namba 17:00/18:00

5月22日(金) Zepp Haneda 18:00/19:00

1F スタンディング：￥6,000

2F 指定席：￥7,000

オフィシャルHP先行 受付中！

〜2026年1月12日(月・祝) 23:59

https://sma-ticket.tstar.jp/artist/jo0ji

jo0ji official fan club”潮風交流CENTER”

https://smam.jp/jo0ji/

＜jo0jiプロフィール＞

jo0ji（ジョージ） / 26歳 / 鳥取県出身

友人のために制作した「不屈に花」を YouTube に公開し活動をスタート。作詞・作曲・編曲を自ら行う。

Spotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト「RADAR：Early Noise 2024」に選出された他、数々のメディアの2025年トレンドアーティスト特集にピックアップ。2025年夏には大型フェスへ続々出演し、期待のアーティストとして注目を集めた。7/9には1st album「あえか」をリリースし、2026年5月にはZepp tourの開催が決定。2026年1月クールのTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマに「よあけのうた」を書き下ろした。

関連リンク

jo0ji公式X

https://twitter.com/jo0ji3

TVアニメ『呪術廻戦』公式サイト

https://jujutsukaisen.jp/