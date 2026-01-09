全国7地区の『ご当地からあげクン』発売/味仙の「台湾ラーメン」･ヤガイの「おやつカルパス」･ベル食品の「成吉思汗(ジンギスカン)たれ」などとコラボ

ローソンは、2026年1月13日から『ご当地!うまいもん祭』を実施し、北海道、東北、関東、東海･北陸、近畿、中国･四国、九州･沖縄の7つの地域ごとに、ご当地の食材やソウルフード、名店とコラボした『ご当地からあげクン』(各税込298円)を発売する。

「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」では販売しない。

〈累計約420種のフレーバーのからあげクンを発売〉

ローソンの看板商品『からあげクン』は、1986年の発売以来、累計販売数46億食を超えるロングセラー商品。定番の「レギュラー」「レッド」「北海道チーズ」「さわやかレモン味」に加え、地元の食材やご当地メニューをアレンジしたフレーバーなど、これまで約420種類のフレーバーを発売してきた。

今回実施する『ご当地!うまいもん祭』では、地域の魅力を発信し、地域の活性化に貢献するため、ご当地グルメをお祭り感覚で楽しめるような商品を展開するという。

全国7地区のご当地からあげクン

◆【北海道】からあげクン ベル成吉思汗(ジンギスカン)たれ味

1947年創業の北海道を代表する調味料メーカー「ベル食品」のロングセラー商品「成吉思汗(ジンギスカン)たれ」を使った。にんにくや生姜、玉ねぎなどの旨味がきいたしょうゆベースのたれと、からあげクンのジューシーさが特徴。

◆【東北】からあげクン ヤガイ監修 おやつカルパスレッド味

「おやつカルパス」は、山形県山形市に本社を構える菓子メーカー「ヤガイ」の看板商品で、にんにくとこしょうの旨み、スモーク感が特徴。今回「おやつカルパス」と「からあげクンレッド」を組み合わせ、スパイシーな旨辛テイストに仕立てた。

◆【関東】からあげクン 香ばしさ広がる焦がし濃口醤油味

江戸時代中期に関東で生まれた濃口醤油は、旨味と香りの強さが特徴。濃厚な濃口醤油を“焦がし醤油”に仕上げ、香ばしさをアップさせた。

◆【東海･北陸】からあげクン 味仙名古屋駅店監修 台湾ミンチ味

名古屋で行列の絶えない台湾料理の名店「味仙 名古屋駅店」監修メニュー。「味仙 名古屋駅店」の看板メニュー「台湾ラーメン」に使用されている台湾ミンチの独特の辛さとニンニクの風味を再現している。

◆【近畿】からあげクン 関西だししょうゆ味

ふんわり豊かなかつおの風味とまろやかな昆布のうまみが味わい深い地域限定発売「カルビーポテトチップス関西だししょうゆ味」をからあげクンで再現した。

◆【中国･四国】からあげクン いろり山賊監修 山賊味

観光客や地元の人でにぎわう山賊焼の名店「いろり山賊」監修のもと、焦がし醤油の風味をきかせた味わいに仕立てた。

◆【九州･沖縄】からあげクン もつ鍋しょうゆ味

福岡のソウルフード「もつ鍋(しょうゆ)」味のからあげクン。もつの旨味が溶け込んだ醤油ベースのスープとにんにくの風味など、濃厚で食欲そそる味わいをからあげクンで再現した。

