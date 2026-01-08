ウクライナ人兄弟、サワとヤンによる２人組ＹｏｕＴｕｂｅｒ、サワヤン兄弟が８日、動画を新規投稿。「別々に活動していくことにした」と解散を宣言した。一方で突然の発表に、「ドッキリ」を疑う声も多く、困惑が広がっている。

新年最初の動画に２人で並んで登場。「理由はいろいろあるんですけど、理由は動画に対する向き合う方向性であったり、やりたいことの、ちょっとしたズレだったり、そういうものが重なりに重なって。それならお互いやりたいことをやった方がいいなと、今回、こういう決断に至りました」と説明した。

ヤンは今後、個人のチャンネル「ヤンチャンネル」で活動していくとし「僕が抜けることになってしまい、視聴者のみなさま、関係者のみなさまに申し訳ない気持ちでいっぱい。本当に申し訳ございません」と謝罪。「僕自身が、このような形でチームを抜けてしまうってことは、悔しい気持ちでいっぱいですし、残念な気持ちではあるんですけど、自分自身が正直、我慢の限界だったというのが、正直なところ」と理由を語った。

２人は流ちょうな日本語で、ゲーム配信やどっきり、大食いなどのコンテンツで人気に。「サワヤンゲームス」は２０７万人、「サワヤンチャンネル」は１７５万人の登録者がいる。

また、プロ野球ＤｅＮＡベイスターズの牧秀悟が本塁打を打った際のパフォーマンス、「デスターシャ！」は、兄弟の番組のオープニングで披露するポーズから取っている。

突然の発表に「えええええ」「解散しないで」「悲しい」「ショックすぎる」「説明が足りなさすぎる！どうして？」「まぢか」などの声とともに、「ドッキリかと思ってしまう自分がいる」「俺らへと特大ドッキリであって欲しい」とドッキリと信じる声も多数あふれた。