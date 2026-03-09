韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2026年3月9日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）における日本と韓国を独自分析し、「チームバッティング」の中に日本との相違を見出した。「安打・打点王がチームバッティングをしてアウトになる野球」今大会、日本と韓国は1次ラウンド・プールCに属している。8日時点で、日本は3戦3勝で準々決勝進出を決めている。一方の韓国は、初戦のチェコ戦は11−4で大勝したも