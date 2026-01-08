石原夏織が毎日食べても飽きない、理想の“推し”とは？

2026年1月8日(木)に『We Can Do!!』と『星眼鏡』を２作同時配信リリースする石原夏織。



石原は、2009年に小倉唯と結成した声優ユニット「ゆいかおり」で音楽活動をスタート。2010年に声優デビューし、2011年には声優ユニット「StylipS」のメンバーとしても活動を開始。翌2012年、『輪廻のラグランジェ』京乃まどか役でテレビアニメ初主演を果たした。以降、『マギ』アラジン役や『アイカツ！』音城セイラ役など、数々の人気作品に出演。2018年にはソロ歌手として1stシングル『Blooming Flower』をリリースし、声優と歌手２つの舞台で幅広く活躍中。





今回は、そんな彼女の"推し"ているものについて、語ってもらった！

――いま推しているもの、ハマっているものは？

「『有田・葵クラブ』っていうところのみかんにハマっています。たまたまスーパーで、"ちょっといい値段だな"と思ったんですけど、"安いのを買って好みじゃない味で手が進まないよりは、高くてすごい美味しそうに見えるこの子を買ってみよう！"って思って買ったら、すごく大好きな味だったんですよ。甘さもありつつ、酸味もあって。あと、私は皮が薄いみかんが好きなんですけど、皮もめくったら剥がれそうなぐらいペラペラで、すごく美味しいし私好みで。



そこから探し回ったんですけど、時期で流通するものが違うみたいで、出合えなくなってしまって......。"悔しい！"と思って、この間その『有田・葵クラブ』のみかんを3キロ大人買いしたぐらい今ハマっているんです」

――大人買いができるのはいいですよね

「楽しいですね。誰にも文句を言われないで。しかも毎日4〜6個ぐらい食べているんです」

――そんなに！一気に食べるタイプですか

「1回で2つ食べます。特に私は小ぶりのSSサイズが好きなので、1個を2つに割ってポンポンって食べて、もう1個ポンポンって」

――それだけ美味しいんですね

「美味しいですね。家族にもおすすめして一緒に食べたりしてるんですけど、『めっちゃ美味しい！』って言っていました。ゼリー食べているみたいにジューシーで」

――毎日4個も食べて飽きることはないんですか？

「飽きないです。すごくちょうどいい酸味と甘味なんだと私の中では結論が出ました。ただ甘いだけだと飽きちゃうんですけど、酸味があるから止まらないみたいな感じで」

――3キロ買っても、すぐになくなりそうですね

「受け取ってからまだ3、4日しか経っていないので！いまは毎日家に帰って食べるのが本当に楽しみの1つになっているんです」

――なるほど、買われたばかりなのですね。では、きょうも帰ったら？

「食べます！！」

石原夏織、"みかん"への溢れる愛が止まらない！

文＝HOMINIS編集部 撮影＝浜瀬将樹



■「We Can Do!!」配信情報はこちら

■「星眼鏡」配信情報はこちら

リリース情報

Digital single「We Can Do!!」／石原夏織

※TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』OP主題歌

作詞：つむぎしゃち

作曲：久下真音、つむぎしゃち

編曲：久下真音



Digital single「星眼鏡」／石原夏織

※TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』ED主題歌

作詞：児玉雨子

作曲・編曲：佐藤純一(fhána)



リリース日：2026年1月8日(木)

