明日1月9日19時より、『ニノさんSP』（日本テレビ系）が放送。二宮和也がゲームマスターとなり仕掛ける『ひらめきIQバトル2時間SP』がオンエアされる。

今回のスタジオには、日本テレビ系新ドラマのキャストが集結。新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』からは上白石萌歌、生田斗真、シシド・カフカ、新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』からは篠原涼子、藤木直人、河内大和、新水曜プラチナイトドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』からは菊池風磨（timelesz）、のん、戸次重幸が参加する。

『ニノさん』からは、陣内智則、吉村崇（平成ノブシコブシ）、朝日奈央、3時のヒロインが迎え撃ち、二宮を含む総勢16人が4チームに分かれ、想像力とひらめき力で白熱ゲームバトルを繰り広げる。

さっそく生田は、「優勝狙っていきますよ」と自信満々の様子を見せる。篠原が「藤木くんが天才なので」と続けば、菊池が隣の席となった水曜プラチナイトドラマ枠から参加し、どこか不安気なチームニノさん。そんな菊池の隣でのんが「不安だらけですけど頑張ります！」と力強く宣言するが、そのあとのんの天然キャラが爆発してスタジオは大荒れに。

最初のIQバトルは、ひらめきと運で戦う『ひらがな作文ポーカー』。“あ”から“ん”までの平仮名と伸ばし棒が書かれた47枚のカードを各プレーヤーに5枚ずつ配り、5つの文字を組み合わせて言葉を作っていく。ファーストゲームは、上白石、藤木、のん、陣内が対決。ディーラーの二宮がそれぞれに5枚ずつひらがなカードを配っていく。上白石は使いづらいひらがなを引き悩む一方、藤木は“へ、を、も、の、つ”の5文字で古文に挑戦。のんは「出来てます！」とノーチェンジで勝負に挑み、陣内は“て、ふ、せ、け、ん”の5文字から関西弁風の言葉を思いつくが…それぞれがまさかの結果となる。

セカンドゲームは、シシド、河内、戸次、ゆめっち（3時のヒロイン）が対決する。河内は「着実に取れるところを取っていきたい」と言い、シシドは手堅くフルハウス狙い。ゆめっちは最初の手札でファイブカードが見えるも、気付かずカードを3枚もチェンジしてしまう。そんな中、北海道出身の戸次は使いづらい伸ばし棒をあえて残し、“せ、も、ね、お、ー”の5文字から北海道弁で奇跡を生む。

また、今回は好奇心がそそられる“もしもの世界”を自由研究する『力じまん生物 最強決定戦』を開催。ティラノサウルス、カブトムシ、ザトウクジラ、人間100人の4種がエントリーし、スタジオでは予想合戦が白熱。「意外と人間が強いんじゃないか」「ティラノサウルスは腰の重心が高いから踏ん張る力がなさそう」などと意見を交わす中、陣内は「絶対カブトムシ！」と童心に返ってカブトムシを応援。正解VTRでは、CGで前代未聞の対決が実現する。

次のバトルは、各チームの代表者1人が挑戦する心理バトル『究極の2択！ニノさんチョイス！』。0から7までの数字が書かれたコインを2枚ずつ引き、他のチームと1枚だけ交換。揃った2枚のコインの合計数字がポイントになる。挑戦者は生田、篠原、のん、吉村の4人。ルールを理解しているか不安視されるのんは、「ついさっき聞いたので大丈夫だと思います」と笑顔に。篠原と吉村、生田と篠原と、対戦が続き、心理戦が展開される。

『見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター』では、江戸時代に流行したなぞなぞ遊び『判じ絵』を4コマ漫画にして出題。最後の絵が何を表しているかを答えていく早押しクイズとなり、全員が早抜けしたチームから順に高ポイントを獲得する。「トウモロコシが湯船の中に落ちちゃった？」「スーパーの入り口に巨大なイカが立ちふさがる！？」「ジョギング中にオナラ！？」など、ひらめきと想像力が試される難問が続々と登場する。

続いて、リズムに合わせてお題の言葉をループしていく『337拍子リレー』へ。ミスをしたら一発退場、最後まで生き残れば高得点が入る。ファーストステージは、シシド、藤木、菊池、福田麻貴（3時のヒロイン）が参加。頭脳派の藤木と菊池の対決や、ドラマーの顔を持つシシドが発揮する抜群のリズム力がオンエアされる。

セカンドステージは、上白石、河内、戸次、陣内が対決。「苦手だ～」という河内、戸次、陣内の横で、上白石にとってはチャンスの組み合わせに。お題『藤木直人』で、3、3、7拍子のはずが勢い余って3、3、8拍子になるという、いまだかつてないミスにスタジオが笑いに包まれる。

優勝チームが決まる最終決戦は、『ひらがな作文ポーカー･ファイナル』。生田、篠原、菊池、二宮のバトルが白熱し、ハイレベルな戦いとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）