2025年大晦日の紅白歌合戦に「究極の大トリ」として純白のドレス姿で登場したのは、デビュー45周年を迎えた松田聖子（63）だ。

【画像】少しだけ距離を取って…紅白歌合戦リハーサルでの松田聖子と郷ひろみ、純白ドレス姿で登場した紅白「究極の大トリ」の様子など、この記事の写真をすべて見る（全34枚）

「紅白は常連でしたが、今回は2020年以来5年ぶり。白組の大トリ・Mrs.GREEN APPLEの歌唱がすべて終わった後に登場する異例の扱いでした」（文化部記者）



紅白で“大トリ”を飾った松田聖子 ©時事通信社

芸名を商標登録のため特許庁へ出願

そんな聖子は昨年、新たな動きを見せていた。

「自身の芸名を商標登録すべく、特許庁に出願したのです」（芸能関係者）

25年2月に出願されているのは、日本語の「松田聖子」およびアルファベット表記「Seiko Matsuda」の名称。事務所ではなく聖子個人が出願者だ。現在、審査中となっている。

果たしてその狙いと、認められるためのハードルとは――。

◇

1月7日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および8日（木）発売の「週刊文春」では、紅白歌手たちに絡むスクープを大特集。聖子の商標を巡る“闘争”ぶりに加え、郷ひろみ、矢沢永吉、ちゃんみな、そしてMrs. GREEN APPLEのボーカル大森元貴の知られざる姿を報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月15日号）