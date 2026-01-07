俳優の木村拓哉（53歳）が、「マイナビ転職」「マイナビ転職AGENT」の新CMに出演。1月7日より「2つの窓」篇、「窓の向こう」篇、「向き合うエージェント」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“新しい自分”について語った。



新CMでは、“いい働き方は、いい転職から。”というメッセージのもと、赤い窓（『マイナビ転職』）と青い窓（『マイナビ転職 AGENT』）を象徴的に配置。「みんなの転職窓口。」というコンセプトとともに、求人検索から伴走支援まで“マイナビ転職で完結できる世界観”を力強く表現した。



撮影後のインタビューで、CMのテーマである“新しい自分”について聞かれた木村は「自分から新しい自分を生むというより、役や作品に呼ばれて、その現場で監督・共演者と一緒に構築していく中で生まれるもの」とコメント。



そして「それは自分の手柄ではなく、キャラクターが引き出してくれた魅力」と語った。