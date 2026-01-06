【Amazon 初売り】軽くて歩きやすいビジネスシューズ「テクシーリュクス」が最大31%OFFに
【ベストセラー】シンプルなストレートチップで「最初の一足」にもおすすめ
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 スニーカービズ TU-7010 メンズ ブラック 26.5 cm 3E
9,900円 → 6,800円（31%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
リピーターに支持される、定番の幅広モデル
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 幅広4E TU-7796 ブラック 26.5 cm
9,900円 → 7,000円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
伸縮性のあるサイドゴアで、靴の脱ぎ履ぎがスムーズ
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 軽量 本革 TU-7774 メンズ ブラック 26.0 cm
8,800円 → 6,280円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スニーカーのような履き心地のビジネスシューズ
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ TU-7774S メンズ ブラック 26.0 cm 3E
8,800円 → 6,980円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
オンオフ問わず使いやすい「プレーントゥ」タイプ
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 TU-7768 メンズ ブラック 26.5 cm
8,800円 → 6,267円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
[プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ホワイト/プーマ ホワイト(01) 24.0 cm
5,390円 → 3,234円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[アシックス] ランニングシューズ JOLT 5 1011B964 メンズ 002(ブラック／キャリアグレー) 26.5 cm 4E
6,300円 → 5,667円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[Mizuno] ランニングシューズ マキシマイザー 26 通勤 通学 ジョギング スニーカー スポーツ 運動 ホワイト 27.0 cm 3E
6,490円 → 4,039円（38%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中
キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。
