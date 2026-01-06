【Amazon 初売り】軽くて歩きやすいビジネスシューズ「テクシーリュクス」が最大31%OFFに
「Amazon スマイルSALE 初売り」が、2026年1月7日（水）まで開催中です。今回は、軽快で履き心地の良いテクシーリュクスのビジネスシューズをご紹介。通勤時の足の疲れを軽減し、デイリー使いにもぴったりです。

【ベストセラー】シンプルなストレートチップで「最初の一足」にもおすすめ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 スニーカービズ TU-7010 メンズ ブラック 26.5 cm 3E

9,900円 → 6,800円（31%オフ）

リピーターに支持される、定番の幅広モデル


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 幅広4E TU-7796 ブラック 26.5 cm

9,900円 → 7,000円（29%オフ）

伸縮性のあるサイドゴアで、靴の脱ぎ履ぎがスムーズ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 軽量 本革 TU-7774 メンズ ブラック 26.0 cm

8,800円 → 6,280円（29%オフ）

スニーカーのような履き心地のビジネスシューズ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ TU-7774S メンズ ブラック 26.0 cm 3E

8,800円 → 6,980円（21%オフ）

オンオフ問わず使いやすい「プレーントゥ」タイプ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 TU-7768 メンズ ブラック 26.5 cm

8,800円 → 6,267円（29%オフ）

その他のおすすめ商品


PUMA(プーマ)

[プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ホワイト/プーマ ホワイト(01) 24.0 cm

5,390円 → 3,234円（40%オフ）

asics(アシックス)

[アシックス] ランニングシューズ JOLT 5 1011B964 メンズ 002(ブラック／キャリアグレー) 26.5 cm 4E

6,300円 → 5,667円（10%オフ）

new balance(ニューバランス)

MR530

12,980円 → 8,826円（32%オフ）

Amoji(アモジ)

[アモジ] サンダル メンズ スリッパ 室内 レディース ルームシューズ めんず クロッグサンダル れでぃーす サボ ビジネス オフィスサンダル ビーチ ベランダ 室内履き さんだる すりっぱ 夏 夏用 通気 部屋 軽量 おしゃれ クッション 大きいサイズ 幅広 内履き 外履き 防水 事務所 屋外 玄関 ゴム つっかけ スリッポン AM1702 黒 ブラック 27.0cm

2,798円 → 2,378円（15%オフ）

MIZUNO(ミズノ)

[Mizuno] ランニングシューズ マキシマイザー 26 通勤 通学 ジョギング スニーカー スポーツ 運動 ホワイト 27.0 cm 3E

6,490円 → 4,039円（38%オフ）

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
