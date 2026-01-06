中日は６日、元エンゼルスのミゲル・サノー内野手（３２）の獲得を発表した。

サノーはドミニカ共和国出身で、２００９年に１６歳でツインズと経緯約。１５年にメジャーデビューを果たし、１９年にはキャリアハイ３４本塁打を放った。２１年には同年のメジャー最長で歴代５位タイの飛距離４９５フィート（約１５０・８メートル）をマークした。２４年にエンゼルスを自由契約となるまで通算９シーズンで大リーグ通算７２２試合に出場。打率・２３３、１６４本塁打、４２４打点をマークした。

今オフは母国のウインターリーグで２４試合に出場し、打率・３１５、９本塁打、２５打点をマークした。

中日を通じて「契約することができ、とてもワクワクしています。また、私のことを信じ、このようなチャンスを頂けたことに感謝します。日本の野球に慣れ、チームメートと力を合わせ、ドラゴンズ９０周年の記念の年に優勝できるよう、私の持っているすべてを出してチームの勝利に貢献します。ファンの皆さん、よろしくお願いします」とコメントした。