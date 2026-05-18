プレミアリーグ第37節ニューカッスル対ウェストハムの一戦は3-1でニューカッスルの勝利となった。14分、ニューカッスルがニック・ヴォルテマーデのゴールで先制し、その4分後にウィリアム・オスラが追加点をゲット。64分にはダメ押しとなるチーム3点目が生まれ、勝利を決定づけた。ウェストハムはこの敗戦により、勝ち点を積み上げられず。残り1試合を残して勝ち点36に。残留を争うトッテナムは残り2試合を残して勝ち点38、白星を