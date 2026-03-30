ライトアップがストップ高の水準となる前営業日比１３０円高の１０６１円でカイ気配となっている。前週末２７日の取引終了後、同社が顧客企業に対し、厚生労働省の助成金の不正受給を指南し、不正受給した顧客企業からロイヤルティーを得ているとの報道があったことに関し、内部調査報告書の速報版を受領したと開示した。調査は弁護士３人で構成する内部調査委員会により実施。人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング