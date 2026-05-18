ＮＹの朝方にニューヨーク原油が下落、米債利回りが低下するなか、ドルが売られている。ユーロドルやポンドドルはこの日の高値を伸ばし、ユーロドルは一時1.1657付近まで、ポンドドルは一時1.3403付近まで上昇、ドル円は上げを帳消しにして、一時158.61付近まで軟化した。 EUR/USD1.1652GBP/USD1.3393USD/JPY158.72