Photo: 三浦一紀 高ければいい、わけでもない。座り心地がよくて、機能が豊富なデスクチェア。毎日座るものだから、多少金銭的に高くてもいいものを選びたい。その気持ち、よーくわかります。しかし、チェアの世界は青天井。ちょっといいものを選ぼうとすれば、すぐ数十万円の世界です。たしかに買い物のセオリーとして、「迷ったら高いほうを買え」というものがありますが、何でもかんでも