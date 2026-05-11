Ulanziから左手デバイスの新モデル「D200X Creative Deck」が登場した。CP+2026でも展示されており、気になった人もいたのではないだろうか。今回、実機を使う機会を得たので使い勝手を探ってみた。 D200Xは14個のスクリーンボタンのほか、ダイヤルも備えるコントローラーだ。同社の従来品はボタンのみのタイプがあったが、今回3つのダイヤルが新設され、パラメーターコントロールがしや