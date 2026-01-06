今回は、夫の職場をサプライズ訪問した結果、判明したことについてのエピソードを紹介します。

夫の転職先を見てみたいと思い、行ってみたけど…

「会社の先輩と不倫を経て、いわゆる略奪婚をしたんです。その結果職場にはいられなくなり退職することになり、さらに家族にも縁を切られてしまいました。夫も私も転職先をすぐに見つけられたので、安心しましたが……。

そして新婚生活がスタートしましたが、夫とは毎日ケンカばかり。ケンカの原因はだいたいお金のことです。夫は元奥さんに多額の慰謝料を払うことになった上、転職先は前の職場より待遇が悪いみたいで……。私は夫にお金を貸しているのですが、なかなか返してくれないのも困っています。生活費も、夫はあまり出してくれません。

そんなある日、仕事で外出する用があったのですが、そのついでに夫の職場をサプライズ訪問してみることにしました。ちょうどお昼時だったので、ランチに一緒に行こうかなと思ったんです。

ところが会社の受付の女性に、困惑した表情で『〇〇（夫の名前）は当社に在籍しておりません。すでに退職しています』と言われ、『まさかそんなはずは……』と思い愕然としました。だってついこの前転職したばっかりなんですよ。夫からそんな話一切聞いていないですし」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ この女性の夫は会社で不祥事を起こし、懲戒解雇になったそうです。妻には言いにくい事実でしょうが、こんな重大なこと、教えてほしかったですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。