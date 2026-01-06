¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤ÎàÅ¬±þÎÏá¤Ë¶È³¦ÁûÁ³¡¡ºç¸¶CEO¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖRIZINÀÜ¿¨¤Ê¤·¡×¤ÎÍýÍ³
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥Þ¥Ã¥È³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ê£Í£Í£Á¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¥Î¥É¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤¤¿Íºà¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë½ÀÆ»¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï£±£¹£¹£²Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎµÈÅÄ½¨É§¡¢£²£°£°£°Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¤ÎÂìËÜÀ¿¡¢£°£¸Ç¯ËÌµþ¤ÎÀÐ°æ·Å¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£³¿Í¤¬£Í£Í£Á¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥ë¥ÕËÜ¿Í¤ÏºòÇ¯£¶·î¤Î¿·ÆüËÜÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç£Í£Í£ÁÅ¾¸þ¤Ï¡ÖÁ´¤¯Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢£Í£Í£ÁÃÄÂÎ¤«¤é¤Î»²Àï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡©¡¡
¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ç¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë£´Ëü£µ£°£´£³¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ò½¸¤á¤¿£Ò£É£Ú£É£Î¤Îºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¡Ê£¶£²¡Ë¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áí¹ç¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ò²ð¤·¤Æ¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥óÁª¼ê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«¡£ºç¸¶»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¿·ÆüËÜ¤Ë¡Ê¹Ô¤¤¿¤¤¡Ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£ÆüËÜºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¼ª¤Ë¤â¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£Â¸ºß´¶¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Î½ÀÆ»¤Î½êÂ°Àè¤À¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥¯£²£´½ÀÆ»Éô¤ÎÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëµÈÅÄ»á¤â¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤Î¡Ö£Ö£É£Ö£Á¡¡£Ê£Õ£Ä£Ï¡ªÇÕ¾®³ØÀ¸½ÀÆ»Âç²ñ¡×¤Ç¡¢¡Ö¡Ê°ìºòÇ¯²Æ¤Î¥Ñ¥ê¡Ë¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ø¤â¤¦°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸Àß·×¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¤¤Ä¤Ï¥¨¥é¥¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Îº¢¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸åÇÚ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ë´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤¨¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¥¦¥ë¥Õ¤Îà¥×¥í¥ì¥¹º²á¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£