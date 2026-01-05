新年は、絶対起きられる自分になる。

1日の始まりに真っ先に聞く音。それは目覚ましの音ではないでしょうか。寒いと布団からなかなか抜け出せなかったり、ついついスマホのアラームを止めてしまって2度寝してしまった…。そんな経験が誰にでもあるはずです。絶対に起きなければいけない日の助けになるコンパクトな爆音目覚ましフィットウェーブバトル241がRHYTHM（リズム）から登場です。

コンパクトでも大音量

Image: RHYTHM

手のひらサイズのコンパクトさでありながら、その威力は爆音です。

前面の4割以上を占めるスピーカーのサイズ。これで持ち運びしやすさと絶対起こしてくれる安心感を与えてくれます。小さいからってあなどるなかれ。試行錯誤されたこのデザインで大音量のアラームをしっかり鳴らして目覚めさせてくれます。

日常使いから出張先でも

Image: RHYTHM

コンパクトなサイズ感というメリットから、枕元にも置けますし、さっとカバンに忍ばせておいて旅先、出張先でも目覚めを委ねて眠ることができます。さらにカラバリも白・黒の2色展開で部屋のインテリアに合わせて選ぶことができちゃいます。電波時計なので時間ずれの心配もなく、動力は単3電池2本で稼働です。

正直なところスマホだけだと充電切れたり、別の部屋に置き忘れたりとスマホのアラームで起きるのわりと無理あると思うので、専属の目覚ましとして確保しておくのが吉かも。絶対起こしてくれるという安心感でより熟睡できそうです。

Source: RHYTHM