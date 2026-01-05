µþ¥»¥éÀ½eSIMÂÐ±þµ¡¼ï¡ÖKYG05¡×¤ä¡ÖKYG06¡×¡¢¡ÖKYG07¡×¡¢¡ÖA601KC¡×¤¬ÅÐ¾ì¤Ø¡ª

¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖVini¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMNO¡Ë¤ÎOnati¤¬eSIM¤ÎÂÐ±þµ¡¼ï¤Ëµþ¥»¥é¡Ê°Ê²¼¡¢Kyocera¡ËÀ½¤ÎÌ¤È¯É½¤ÊÀ½ÉÊ¤Î·¿ÈÖ¡ÖKYG05¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖKYG06¡×¡¢¡ÖKYG07¡×¡¢¡ÖA601KC¡×¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·¿ÈÖµ¬Â§¤«¤éKYG05¤ª¤è¤ÓKYG06¡¢KYG07¤ÏKDDI¤ª¤è¤Ó²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¸þ¤±¡¢A601KC¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¤À¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤¹¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËKyocera¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿Í¸þ¤±ÈÆÍÑ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ÎÅ±Âà¤·¡¢2023Ç¯3·îËö¤Ë¿·µ¬³«È¯¤ò½ªÎ»¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2025Ç¯3·îËö¤Ë¶¡µë¡¦ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤ä°ìÉô¤Î¡ÖTORQUE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÂÑµ×À­µ¡¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËKDDI¤ª¤è¤Ó²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¸þ¤±¡ÖTORQUE G06¡×¤ä¡ÖBASIO active3¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±¡ÖDIGNO SX4¡×¤Ê¤É¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¡ÖDIGNO BX3¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¿·¤¿¤Ë¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤4µ¡¼ï¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤âKyocera¤¬TORQUE¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼Web¥µ¥¤¥È¡ÖTORQUE STYLE¡×¡Ê https://torque.kyocera.co.jp/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¡µ¡¼ï¡ÖNEW TORQUE¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î¤É¤ì¤«¤Ï¤³¤ÎNEW TORQUE¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¡¢½çÅö¤Ê¤éTORQUE G06¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¤³¤ÎNEW TORQUE¡ÖTORQUE G07¡Ê·¿ÈÖ¡§KYG05¡Ë¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤È¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£

»Ä¤ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1µ¡¼ï¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éË¡¿Í¸þ¤±¡ÖDIGNO BX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¼¡´üµ¡¼ï¡ÖDIGNO BX4¡×¤¬KDDI¤ª¤è¤Ó²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¸þ¤±¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·Áá¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢BASIO active3¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤È¤Ê¤ë¡ÖBASIO¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼¡µ¡¼ï¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³Æ¼Ò¤«¤é¤ÎÀµ¼°È¯É½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£


Kyocera¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¸þ¤±ÈÆÍÑ¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅ±Âà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥¹¥Þ¥Û¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤Û¤«¡¢TORQUE¤Ê¤É¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏË¡¿Í¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¸Ä¿Í¸þ¤±¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯10·î¤ËKDDI¤ª¤è¤Ó²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau¡×¤«¤éTORQUE G06¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤¹¤Ç¤ËTORQUE G06¤ÎÈ¯Çä¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Kyocera¤Ç¤Ï¼¡¤ÎNEW TORQUE¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦µþ¥»¥é¤¬Ä¶¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û¡ÖTORQUE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼¡µ¡¼ï¤ò³«È¯Ãæ¡ª¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖNEW TORQUE¡×¤Î°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¡£KDDI¤«¤éÈ¯Çä¤Ø - S-MAX
¡¦µþ¥»¥é¤¬Ä¶¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û¡ÖTORQUE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼¡µ¡¼ï¡ÖNEW TORQUE¡×¤ÎËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤ò¸ø³«¡ª¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î3¿§Å¸³«¤Ë - S-MAX
¡¦µþ¥»¥é¤¬Ä¶¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û¤Î¼¡µ¡¼ï¡ÖNEW TORQUE¡×¤Ïau Starlink Direct¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¡ª°ú¤­Â³¤¤¤ÆÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¤â¸ò´¹²ÄÇ½ - S-MAX


º£²ó¡¢¤µ¤é¤ËNEW TORQUE¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Kyocera¤ÎÌ¤È¯É½¤ÊeSIMÂÐ±þµ¡¤È¤·¤ÆKDDI¤ª¤è¤Ó²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¸þ¤±¤ÎKYG05¤ª¤è¤ÓKYG06¡¢KYG07¤Î3µ¡¼ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¤ÎA601KC¤Î1µ¡¼ï¤¬È¯Çä¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Kyocera¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¸þ¤±ÈÆÍÑ¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅ±Âà¸å¤ËTORQUE G06¤äDuraForce EX¡¢DIGNO SX4¡¢DIGNO BX3¡¢BASIO active3¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þ¥Û¡¢GRATINA KYF44¤Ê¤É¤Î¥±¡¼¥¿¥¤¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¿·µ¬¤Ç³«È¯¤¹¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤µ¡¼ï¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢TORQUE G¥·¥ê¡¼¥º¤äDIGNO BX¥·¥ê¡¼¥º¡¢BASIO active¥·¥ê¡¼¥º¤¢¤¿¤ê¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏeSIM¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢GRATINA¥·¥ê¡¼¥º¤äDIGNO ¥±¡¼¥¿¥¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿·µ¡¼ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Kyocera¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Â¿¤¯¤Î¿·µ¡¼ï¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡ãÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Êµþ¥»¥éÀ½¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡¦¥±¡¼¥¿¥¤¡Ë¤ª¤è¤Ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ä
À½ÉÊÌ¾·¿ÈÖÈ¯Çä»þ´üÈÎÏ©
BASIO active3KYG042025Ç¯4·îKDDI¡¦²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
DIGNO Tab2 5GA404KC2025Ç¯3·î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
DIGNO BX3 PlusA403KC2024Ç¯11·î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
DIGNO BX3 ¥«¥á¥é¥ì¥¹A402KC2024Ç¯11·î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
DIGNO BX3A401KC2024Ç¯11·î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
DIGNO Tab2 5GKYT352024Ç¯11·îKDDI¡¦²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
DIGNO SX4 Wi-FiKC-S2052024Ç¯11·îWi-Fi
DIGNO SX4KC-S3052024Ç¯10·î¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì
GRATINA KYF44 ¥«¥á¥é¤Ê¤·¥â¥Ç¥ëKYF442024Ç¯8·îKDDI¡¦²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
GRATINA KYF44KYF442024Ç¯8·îKDDI¡¦²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
DuraForce EXA301KC2024Ç¯2·î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
DuraForce EXKY-51D2024Ç¯1·îNTT¥É¥³¥â
DuraForce EXKC-S7032024Ç¯1·î¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì
DuraForce EXKC-S6032024Ç¯1·îWi-Fi
TORQUE G06KYG032023Ç¯10·îKDDI¡¦²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
¤«¤ó¤¿¤ó¥¹¥Þ¥Û3A205KC2023Ç¯3·î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
DIGNO ¥±¡¼¥¿¥¤ ¥«¥á¥é¥ì¥¹ KY-43CKY-43C2023Ç¯4·îNTT¥É¥³¥â
DIGNO ¥±¡¼¥¿¥¤ KY-42CKY-42C2023Ç¯3·îNTT¥É¥³¥â
¥­¥Ã¥º¥±¡¼¥¿¥¤ KY-41CKY-41C2023Ç¯2·îNTT¥É¥³¥â
Android One S10S10-KC2023Ç¯1·î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
DIGNO SX3KYG022023Ç¯1·îKDDI¡¦²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
DIGNO ¥±¡¼¥¿¥¤4A203KC2022Ç¯11·î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
DIGNO ¥±¡¼¥¿¥¤4A202KC2022Ç¯9·î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
DIGNO ¥±¡¼¥¿¥¤4A204KC2022Ç¯9·î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
DIGNO WXKC-S3032022Ç¯9·îEarlyWi-Fi
DIGNO SX2KC-S3022022Ç¯6·îMid¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì
Android One S9S9-KC2022Ç¯3·î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¤«¤ó¤¿¤ó¥¹¥Þ¥Û2¡ÜA201KC2022Ç¯3·î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
KC-T304CKC-T304C2022Ç¯2·îWi-Fi
DIGNO SANGA editionKC-S3042022Ç¯2·î¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì
¤¢¤ó¤·¤ó¥¹¥Þ¥ÛKY-51B2022Ç¯2·îNTT¥É¥³¥â
G'zOne TYPE-XXKYY312021Ç¯12·îKDDI¡¦²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
BALMUDA PhoneA101BM2021Ç¯11·î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
BALMUDA PhoneX01A2021Ç¯11·î¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì
¤«¤ó¤¿¤ó¥±¡¼¥¿¥¤ ¥é¥¤¥ÈKYF432021Ç¯11·îKDDI¡¦²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
DIGNO BX2A101KC2021Ç¯11·î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
GRATINA KYF42 ¥«¥á¥éÀ©¸Â¥â¥Ç¥ëKYF422021Ç¯8·îKDDI¡¦²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
GRATINA KYF42KYF422021Ç¯8·îKDDI¡¦²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
DIGNO ¥±¡¼¥¿¥¤ ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯KY-41B2021Ç¯6·îNTT¥É¥³¥â
TORQUE 5G Coleman LIMITEDKYG012021Ç¯3·îKDDI¡¦²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
TORQUE 5GKYG012021Ç¯3·îKDDI¡¦²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
¤«¤ó¤¿¤ó¥±¡¼¥¿¥¤KYF412021Ç¯3·îKDDI¡¦²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
DIGNO TabKYT342021Ç¯2·îKDDI¡¦²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È4SZJ-JS203
¡ÊKC-T303DT¡Ë		2021Ç¯4·î¥¸¥ã¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à


