µþ¥»¥é¤¬Ì¤È¯É½¤ÊÀ½ÉÊ¡ÖKYG05¡×¤ä¡ÖKYG06¡×¡¢¡ÖKYG07¡×¡¢¡ÖA601KC¡×¤¬³«È¯Ãæ¡ªÄ¶¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û¤Î¼¡µ¡¼ï¡ÖTORQUE G07¡×¤Ê¤É¤«
|µþ¥»¥éÀ½eSIMÂÐ±þµ¡¼ï¡ÖKYG05¡×¤ä¡ÖKYG06¡×¡¢¡ÖKYG07¡×¡¢¡ÖA601KC¡×¤¬ÅÐ¾ì¤Ø¡ª
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖVini¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMNO¡Ë¤ÎOnati¤¬eSIM¤ÎÂÐ±þµ¡¼ï¤Ëµþ¥»¥é¡Ê°Ê²¼¡¢Kyocera¡ËÀ½¤ÎÌ¤È¯É½¤ÊÀ½ÉÊ¤Î·¿ÈÖ¡ÖKYG05¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖKYG06¡×¡¢¡ÖKYG07¡×¡¢¡ÖA601KC¡×¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·¿ÈÖµ¬Â§¤«¤éKYG05¤ª¤è¤ÓKYG06¡¢KYG07¤ÏKDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¸þ¤±¡¢A601KC¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¤À¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¿·¤¿¤Ë¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤4µ¡¼ï¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤âKyocera¤¬TORQUE¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼Web¥µ¥¤¥È¡ÖTORQUE STYLE¡×¡Ê https://torque.kyocera.co.jp/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¡µ¡¼ï¡ÖNEW TORQUE¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î¤É¤ì¤«¤Ï¤³¤ÎNEW TORQUE¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¡¢½çÅö¤Ê¤éTORQUE G06¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¤³¤ÎNEW TORQUE¡ÖTORQUE G07¡Ê·¿ÈÖ¡§KYG05¡Ë¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤È¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1µ¡¼ï¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éË¡¿Í¸þ¤±¡ÖDIGNO BX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¼¡´üµ¡¼ï¡ÖDIGNO BX4¡×¤¬KDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¸þ¤±¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·Áá¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢BASIO active3¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤È¤Ê¤ë¡ÖBASIO¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼¡µ¡¼ï¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³Æ¼Ò¤«¤é¤ÎÀµ¼°È¯É½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Kyocera¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¸þ¤±ÈÆÍÑ¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅ±Âà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥¹¥Þ¥Û¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤Û¤«¡¢TORQUE¤Ê¤É¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏË¡¿Í¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¸Ä¿Í¸þ¤±¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯10·î¤ËKDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau¡×¤«¤éTORQUE G06¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤¹¤Ç¤ËTORQUE G06¤ÎÈ¯Çä¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Kyocera¤Ç¤Ï¼¡¤ÎNEW TORQUE¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦µþ¥»¥é¤¬Ä¶¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û¡ÖTORQUE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼¡µ¡¼ï¤ò³«È¯Ãæ¡ª¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖNEW TORQUE¡×¤Î°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¡£KDDI¤«¤éÈ¯Çä¤Ø - S-MAX
¡¦µþ¥»¥é¤¬Ä¶¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û¡ÖTORQUE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼¡µ¡¼ï¡ÖNEW TORQUE¡×¤ÎËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤ò¸ø³«¡ª¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î3¿§Å¸³«¤Ë - S-MAX
¡¦µþ¥»¥é¤¬Ä¶¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û¤Î¼¡µ¡¼ï¡ÖNEW TORQUE¡×¤Ïau Starlink Direct¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¡ª°ú¤Â³¤¤¤ÆÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¤â¸ò´¹²ÄÇ½ - S-MAX
º£²ó¡¢¤µ¤é¤ËNEW TORQUE¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Kyocera¤ÎÌ¤È¯É½¤ÊeSIMÂÐ±þµ¡¤È¤·¤ÆKDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¸þ¤±¤ÎKYG05¤ª¤è¤ÓKYG06¡¢KYG07¤Î3µ¡¼ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¤ÎA601KC¤Î1µ¡¼ï¤¬È¯Çä¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Kyocera¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¸þ¤±ÈÆÍÑ¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅ±Âà¸å¤ËTORQUE G06¤äDuraForce EX¡¢DIGNO SX4¡¢DIGNO BX3¡¢BASIO active3¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þ¥Û¡¢GRATINA KYF44¤Ê¤É¤Î¥±¡¼¥¿¥¤¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¿·µ¬¤Ç³«È¯¤¹¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤µ¡¼ï¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢TORQUE G¥·¥ê¡¼¥º¤äDIGNO BX¥·¥ê¡¼¥º¡¢BASIO active¥·¥ê¡¼¥º¤¢¤¿¤ê¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏeSIM¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢GRATINA¥·¥ê¡¼¥º¤äDIGNO ¥±¡¼¥¿¥¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿·µ¡¼ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Kyocera¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Â¿¤¯¤Î¿·µ¡¼ï¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
|À½ÉÊÌ¾
|·¿ÈÖ
|È¯Çä»þ´ü
|ÈÎÏ©
|BASIO active3
|KYG04
|2025Ç¯4·î
|KDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
|DIGNO Tab2 5G
|A404KC
|2025Ç¯3·î
|¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
|DIGNO BX3 Plus
|A403KC
|2024Ç¯11·î
|¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
|DIGNO BX3 ¥«¥á¥é¥ì¥¹
|A402KC
|2024Ç¯11·î
|¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
|DIGNO BX3
|A401KC
|2024Ç¯11·î
|¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
|DIGNO Tab2 5G
|KYT35
|2024Ç¯11·î
|KDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
|DIGNO SX4 Wi-Fi
|KC-S205
|2024Ç¯11·î
|Wi-Fi
|DIGNO SX4
|KC-S305
|2024Ç¯10·î
|¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì
|GRATINA KYF44 ¥«¥á¥é¤Ê¤·¥â¥Ç¥ë
|KYF44
|2024Ç¯8·î
|KDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
|GRATINA KYF44
|KYF44
|2024Ç¯8·î
|KDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
|DuraForce EX
|A301KC
|2024Ç¯2·î
|¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
|DuraForce EX
|KY-51D
|2024Ç¯1·î
|NTT¥É¥³¥â
|DuraForce EX
|KC-S703
|2024Ç¯1·î
|¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì
|DuraForce EX
|KC-S603
|2024Ç¯1·î
|Wi-Fi
|TORQUE G06
|KYG03
|2023Ç¯10·î
|KDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
|¤«¤ó¤¿¤ó¥¹¥Þ¥Û3
|A205KC
|2023Ç¯3·î
|¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
|DIGNO ¥±¡¼¥¿¥¤ ¥«¥á¥é¥ì¥¹ KY-43C
|KY-43C
|2023Ç¯4·î
|NTT¥É¥³¥â
|DIGNO ¥±¡¼¥¿¥¤ KY-42C
|KY-42C
|2023Ç¯3·î
|NTT¥É¥³¥â
|¥¥Ã¥º¥±¡¼¥¿¥¤ KY-41C
|KY-41C
|2023Ç¯2·î
|NTT¥É¥³¥â
|Android One S10
|S10-KC
|2023Ç¯1·î
|¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
|DIGNO SX3
|KYG02
|2023Ç¯1·î
|KDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
|DIGNO ¥±¡¼¥¿¥¤4
|A203KC
|2022Ç¯11·î
|¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
|DIGNO ¥±¡¼¥¿¥¤4
|A202KC
|2022Ç¯9·î
|¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
|DIGNO ¥±¡¼¥¿¥¤4
|A204KC
|2022Ç¯9·î
|¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
|DIGNO WX
|KC-S303
|2022Ç¯9·îEarly
|Wi-Fi
|DIGNO SX2
|KC-S302
|2022Ç¯6·îMid
|¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì
|Android One S9
|S9-KC
|2022Ç¯3·î
|¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
|¤«¤ó¤¿¤ó¥¹¥Þ¥Û2¡Ü
|A201KC
|2022Ç¯3·î
|¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
|KC-T304C
|KC-T304C
|2022Ç¯2·î
|Wi-Fi
|DIGNO SANGA edition
|KC-S304
|2022Ç¯2·î
|¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì
|¤¢¤ó¤·¤ó¥¹¥Þ¥Û
|KY-51B
|2022Ç¯2·î
|NTT¥É¥³¥â
|G'zOne TYPE-XX
|KYY31
|2021Ç¯12·î
|KDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
|BALMUDA Phone
|A101BM
|2021Ç¯11·î
|¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
|BALMUDA Phone
|X01A
|2021Ç¯11·î
|¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì
|¤«¤ó¤¿¤ó¥±¡¼¥¿¥¤ ¥é¥¤¥È
|KYF43
|2021Ç¯11·î
|KDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
|DIGNO BX2
|A101KC
|2021Ç¯11·î
|¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
|GRATINA KYF42 ¥«¥á¥éÀ©¸Â¥â¥Ç¥ë
|KYF42
|2021Ç¯8·î
|KDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
|GRATINA KYF42
|KYF42
|2021Ç¯8·î
|KDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
|DIGNO ¥±¡¼¥¿¥¤ ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯
|KY-41B
|2021Ç¯6·î
|NTT¥É¥³¥â
|TORQUE 5G Coleman LIMITED
|KYG01
|2021Ç¯3·î
|KDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
|TORQUE 5G
|KYG01
|2021Ç¯3·î
|KDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
|¤«¤ó¤¿¤ó¥±¡¼¥¿¥¤
|KYF41
|2021Ç¯3·î
|KDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
|DIGNO Tab
|KYT34
|2021Ç¯2·î
|KDDI¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ
|¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È4
|SZJ-JS203
¡ÊKC-T303DT¡Ë
|2021Ç¯4·î
|¥¸¥ã¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦KYG05 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦KYG06 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦KYG07 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦A601KC ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦eSIM-compatible phones and tablets | Vini
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ | µþ¥»¥é