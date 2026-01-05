数的優位を生かせなかったチュニジア代表（白）。(C)Getty Images

　現地１月３日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（AFCON）のラウンド16で、北中米ワールドカップで日本と対戦するチュニジアがマリと対戦。１−１で突入したPK戦で敗れ、敗退が決定した。

　26分にマリが退場者を出し、数的優位となったチュニジアは88分に先制点を奪取。勝負は決したかに思われたが、後半アディショナルタイム６分にPKで痛恨の失点。100分以上も10人だった相手から勝ち越し点を奪えず、あえなく散った。

　この結果に、日本のファンは拍子抜け。インターネット上では次のような声が上がった。
 
「これは貰ったわ」
「この感じなら３−０くらいでボコれそうな気はする」
「大したことないなやっぱり。普通に余裕で勝てる」
「弱すぎない？ だいぶ序盤から10人のマリに負けるって」
「油断しなければ普通に勝てる」
「今の代表なら勝てる」
「いかん、舐めてしまう」

　一方で、「こんなのでもガンガンに引いて来られたら苦戦しそう」「こういう国舐めてるとマジでコスタリカパターンあるから気をつけたい」「気を引き締めてくるから逆に怖い」といった意見もあった。

　ワールドカップまで半年。国民からの風当たりも厳しくなっているチュニジアは、チームを再建できるのか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

