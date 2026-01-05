「３−０くらいでボコれそう」「大したことない」日本と対戦するアフリカの雄がまさか！100分以上10人の相手に敗戦でネットざわつく「余裕で勝てる」「いかん、舐めてしまう」【北中米W杯】
現地１月３日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（AFCON）のラウンド16で、北中米ワールドカップで日本と対戦するチュニジアがマリと対戦。１−１で突入したPK戦で敗れ、敗退が決定した。
26分にマリが退場者を出し、数的優位となったチュニジアは88分に先制点を奪取。勝負は決したかに思われたが、後半アディショナルタイム６分にPKで痛恨の失点。100分以上も10人だった相手から勝ち越し点を奪えず、あえなく散った。
この結果に、日本のファンは拍子抜け。インターネット上では次のような声が上がった。
「これは貰ったわ」
「この感じなら３−０くらいでボコれそうな気はする」
「大したことないなやっぱり。普通に余裕で勝てる」
「弱すぎない？ だいぶ序盤から10人のマリに負けるって」
「油断しなければ普通に勝てる」
「今の代表なら勝てる」
「いかん、舐めてしまう」
一方で、「こんなのでもガンガンに引いて来られたら苦戦しそう」「こういう国舐めてるとマジでコスタリカパターンあるから気をつけたい」「気を引き締めてくるから逆に怖い」といった意見もあった。
ワールドカップまで半年。国民からの風当たりも厳しくなっているチュニジアは、チームを再建できるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
26分にマリが退場者を出し、数的優位となったチュニジアは88分に先制点を奪取。勝負は決したかに思われたが、後半アディショナルタイム６分にPKで痛恨の失点。100分以上も10人だった相手から勝ち越し点を奪えず、あえなく散った。
「これは貰ったわ」
「この感じなら３−０くらいでボコれそうな気はする」
「大したことないなやっぱり。普通に余裕で勝てる」
「弱すぎない？ だいぶ序盤から10人のマリに負けるって」
「油断しなければ普通に勝てる」
「今の代表なら勝てる」
「いかん、舐めてしまう」
一方で、「こんなのでもガンガンに引いて来られたら苦戦しそう」「こういう国舐めてるとマジでコスタリカパターンあるから気をつけたい」「気を引き締めてくるから逆に怖い」といった意見もあった。
ワールドカップまで半年。国民からの風当たりも厳しくなっているチュニジアは、チームを再建できるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」