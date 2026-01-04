»°±ºÃÎÎÉ¤ÏÊ¡Åç¤Ç¤â¡Ö11ÈÖ¡×¡¡º£µ¨¤Î¿·ÇØÈÖ¹æ¤¬È¯É½¡Ä¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤Ï¡Ö78ÈÖ¡×
1·î4Æü¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤ò¸ø¼°È¯É½
¡¡J3¤ÎÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï1·î4Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3 É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÏÇØÈÖ¹æ11¤òÇØÉé¤¦FW»°±ºÃÎÎÉ¤À¡£ºòµ¨¤Ï¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¤Î²ÃÆþ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿GK¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤ÏÇØÈÖ¹æ78¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿MF²¬ÅÄÍ¥´õ¡ÊÇØÈÖ¹æ8¡Ë¤ä¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿FWÀÐ°æÎÇ¿¿¡ÊÇØÈÖ¹æ18¡Ë¡¢ÆüËÜÂç³Ø¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿MFÅÄÃæ·ÄÂÁ¡ÊÇØÈÖ¹æ26¡Ë¤é¡¢Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤äÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤ÀÌÌ¡¹¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤Ç¤Ï¡¢Àîºê¤«¤éDFÅÚ²°Ý¥Âç¡ÊÇØÈÖ¹æ29¡Ë¡¢FCÎ°µå¤«¤éMF±ÊÄ¹Âë¸×¡ÊÇØÈÖ¹æ32¡Ë¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤«¤éDFÀéÍÕ¸×»Î¡ÊÇØÈÖ¹æ77¡Ë¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë