¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡õ¥·¥ç¥³¥é¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ò³«ºÅ¡¡1·î5Æü¤«¤é
¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¿·ÉÊ¼ï¤È¤Á¤¢¤¤¤«¤òÃæ¿´¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡õ¥·¥ç¥³¥é¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò1·î5Æü¤«¤é3·î13Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡¢¥·¥ç¥³¥é¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡¢¥«¥«¥ª´ÞÍÎÌ¤Î°ã¤¤¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¥³¥é¡¢¤¤¤Á¤´¥à¡¼¥¹¥¿¥ë¥È¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¥¯¥ì¡¼¥×¤Ë²¹¤«¤¤çõ¥½¡¼¥¹¤òÍí¤á¤ë½ÐÍèÎ©¤Æ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤Éçõ¤ÎÀÖ¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹õ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£2·î11Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò1¿Í1»®¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£çõ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Á°ºÚ¤ä¥á¥¤¥óÎÁÍý¤â¤½¤í¤¨¤ë¡£
¾ì½ê¤Ï1³¬¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖChef¡Çs Palette¡×¡£Äó¶¡»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü¤¬Àµ¸á¤«¤é¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¡¢ÅÚµÙÆü¤Ï¸áÁ°11»þÈ¾¤«¤é¸á¸å5»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Î90Ê¬À©¡£ÎÁ¶â¤Ï5,000±ß¤«¤é¡£ÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡£