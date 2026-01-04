ホテルインディゴ東京渋谷で苺を堪能♡ストロベリーアフタヌーンティー

渋谷の街を見渡す「ホテルインディゴ東京渋谷」から、季節の訪れを華やかに彩るストロベリーアフタヌーンティーが登場しました。提供は2026年1月5日（月）から。熟練パティシエが手掛ける10種の苺スイーツに加え、イタリアンエッセンスを効かせたセイボリーや選べるドリンクも充実。甘酸っぱい香りと洗練された味わいに包まれる、ご褒美のような時間が楽しめます。予約は2025年12月2日（火）より開始♡渋谷の絶景とともに、旬のいちご時間を堪能してみては。

10種のスイーツと贅沢セイボリー

ストロベリーアフタヌーンティーでは、見た目にも心躍る10種類のスイーツが勢ぞろい。

「ストロベリータルトラズベリーアーモンド」「ストロベリーとルバーブのフィナンシェ」「ストロベリーパンナコッタ柚子ヘーゼルナッツ」「ストロベリーとレモングラスのミネストローネ～デザートスタイル～」「ストロベリーホワイトチョコレートショット」「トリュフとシャンパンのボンボンショコラ」「ストロベリーとピスタチオのマカロン」「ストロベリーパート・ド・フリュイ」「ストロベリーとピスタチオのハートムース」「ストロベリーマシュマロ」と、どれも甘酸っぱい苺の魅力がギュッと詰まったラインアップです。

セイボリーには、イタリアンアレンジが光る「ストロベリーとチーズ、黒胡椒のアランチーニ」「ストロベリーとトマトのサラダチーズパンナコッタ添え」「ストロベリーと鴨のカッチャトーラブルスケッタ」を用意。

スイーツとのバランスも抜群で、大人のためのアフタヌーンティーを演出します。

ル・ショコラ・アラン・デュカスのバレンタインに♡芸術的ショコラ全集2026

選べるドリンクと限定追加メニュー

ドリンクはコーヒーやティーから選べ、コーヒーはエスプレッソやカフェラテなどへの変更も可能。

さらに、アフタヌーンティー注文者限定で「ストロベリーラテ（633円）」「ストロベリースムージー（1,012円）」を追加できます。

甘酸っぱさとまろやかさが重なる特別な味わいは、苺好きにたまらない一杯♪テラス席では渋谷の街並みを眺めながら、ゆったりとしたティータイムを過ごせます。

渋谷で楽しむ極上いちご時間♡

2026年初めの楽しみとして、贅沢ないちご時間を満喫できる「ストロベリーアフタヌーンティー」。

提供期間は2026年1月5日（月）～5月31日（日）と長く、予約は2025年12月2日（火）より受付中です。

場所はホテルインディゴ東京渋谷11階の「Gallery11」、料金は6,000円（消費税・サービス料込）。渋谷の景色とともに味わう、ここでしか出会えない苺スイーツの世界へ。

自分へのご褒美にも、大切な人とのティータイムにもおすすめです♪