「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

ダメ管理職の口グセとは？

「話をちゃんと聞いてあげてください」

「まずは傾聴が大事です」

こうしたアドバイスを素直に受け取った結果、「聞いてばかりで決められない上司」が量産されるという現象が起きています。

メンバーの声に耳を傾けること自体は重要ですが、「傾聴だけ」では組織は回りません。

今回は、ダメな管理職がよく口にする、組織を迷走させるワーストな一言を取り上げます。

ワースト1：「みんなが納得するまで、もう少し話を聞いてみよう」

一見、民主的で部下思いのようにも聞こえるこの言葉。

ですが、これが頻発する職場では、物事が決まらず、現場のフラストレーションがたまっていきます。

このセリフの最大の問題点は、「決める」ことから逃げていることです。

リーダーの役割は意見をまとめることではありません。

必要なのは「判断」と「決断」です。

すべての人が納得する状態など、組織ではまずありえません。

多数決にすれば不満が生まれますし、少数意見を優先すればスピードが落ちます。

どちらにしても「決めた人が責任を取る」構図がないと、職場はまとまりません。

「傾聴」が機能するのはいつ？

もちろん、傾聴をまったく否定するわけではありません。

メンバーの感情に寄り添い、背景を理解しようとする姿勢は、チーム運営において欠かせない要素です。

しかしそれは、「最終的に何を優先すべきか」を決める軸があってこそ生きるのです。

部下の話を聞き、全員の意見を並べた結果、「じゃあどうするの？」と聞かれても何も答えられないようでは、リーダーとは言えません。

判断を避けて傾聴に逃げているだけの状態では、組織は「話すだけ話して何も決まらない会議」の連続になります。

この問題については『リーダーの仮面』という本でも、次のように書きました。

リーダーに必要なのは、『聞く力』ではなく『決める力』です。

現場に決めさせるのではなく、自分で決断し、その結果を引き受ける覚悟が求められます。

――『リーダーの仮面』より

この一文にある通り、傾聴は「決めるための材料集め」であって、それ自体が目的になってはいけません。

聞くだけで終わるなら、AIでも代用できます。

人間のリーダーに求められるのは、そこから一歩踏み込んで「決める」ことなのです。

迷いながら決断しよう

傾聴は重要なスキルですが、それだけでは不十分です。

「みんなが納得するまで…」と延々と聞き続ける上司は、むしろメンバーを疲弊させ、組織の推進力を奪います。

リーダーには、迷いながらでも決断し、責任を持つ姿勢が求められます。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。