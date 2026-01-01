京急カラーの赤い車両「とみおかーと」の到着を待つ利用者＝２０２５年１２月、京急富岡駅付近

激しい起伏が移動の障壁となっているエリアにまた一つ、新たな「地域の足」が誕生した。京急線京急富岡駅（横浜市金沢区）の一帯で、昨年末に本格運行を開始した乗合型の交通サービス「とみおかーと」だ。運行主体の京浜急行電鉄が市などと試行錯誤しながら、地元住民の外出を支えている。

「この辺りは坂道ばかりで、足が痛むから長くは歩けないの」

同駅西側に住む高嶋フミ子さん（８３）は先月５日、ゆっくりとした足取りで京急を象徴する赤いワンボックスカーに乗り込んだ。タクシーがつかまらないと外出を諦める日もあったといい、「タイミングが合えば積極的に利用したい」と歓迎した。

乗務員含め１０人乗りのとみおかーとは、同駅を起点に西方面の「藍ルート」（１周約３・８キロ）と、北西方面に延びる「緑ルート」（同約４・１キロ）を運行。それぞれ３カ所のポイントを設けて通過時刻を定めているものの、利用者は挙手するなどして運転手に意思を伝えれば好きな場所で乗り降りできるのが特長だ。

運行時間は平日のみ午後１時から同９時ごろまで。車両１台が２路線を計約１時間かけて走行する。運賃は中学生以上３００円、小学生１５０円で、未就学児は無料。交通系ＩＣカードのＰＡＳＭＯ（パスモ）や現金での支払いに対応する。運行と車両管理は京急文庫タクシーが担う。

一帯は戦後、京急沿線の住宅街として発展を遂げてきた。ただ、駅との高低差は最大で５０メートルを超え、近年は険しい坂道が高齢化した住民の移動を阻むように。さらに路線バスが通れないような細い路地が多く、公共交通の「空白」が外出の障壁となっていた。