洗濯の回数が増える夏は、気兼ねなく着られる価格のトップスがあると心強いもの。そんな今の季節に注目したいのが、【しまむら】のライフスタイルブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から登場しているアイテムです。「『それどこの？』と聞かれるGOOD PRICEのトップス」（公式Instagramより）は、40・50代の着こなしに華やかさを添えてくれるものばかり。今回は税