エルメス「ケリー」はもともとどんな用途で作られたカバンか、知っていますか?
2026年の干支は午年ですが、馬をブランドアイコンとし高級馬具を取り扱う工房から生まれたのがエルメスです。そこで本記事では、エルメスと馬にまつわる豆知識を学べるクイズをお届けします。
第1問.エルメスの代表的なバッグ「ケリー」は、もともとどんな用途で作られた?
A.乗馬用に使う小物収納バッグ
B.馬具を運ぶための大型バッグ
C.旅行用のミニボストン
正解はこちら
【答え】B.馬具を運ぶための大型バッグ
エルメスの代表作「ケリー」の原点は、実は馬具を運ぶための実用バッグでした。エルメスは馬具工房として創業しており、そのルーツは馬具を収納・持ち運ぶために作られた大型バッグ「オータクロア（Haut à courroies）」に遡ります。
その後、1930年代に誕生した「サック・ア・デペッシュ（Sac à dépêches）」が現在のケリーの前身となりました。頑丈なレザー、しっかり閉まるベルト式の留め具といった特徴は、馬具を扱う職人ならではの“耐久性を重視した設計”の名残です。現在はエレガンスの象徴として知られるケリーですが、もともとはとてもタフで実用性の高いワークバッグでした。
このバッグが大きく脚光を浴びるきっかけをつくったのが、モナコ王妃でありハリウッド女優としても活躍したグレース・ケリーさんです。彼女が日常的に「サック・ア・デペッシュ」を愛用し、妊娠中にお腹を隠すように持った写真が雑誌に掲載されたことで世界的な大ブームになりました。
「ケリー」の名前のきっかけとなった、グレース・ケリー
この話題性を受けて、バッグの名称は正式に「ケリー」と改められました。馬具用バッグから生まれ、王妃が愛したことで“永遠のエレガンス”の象徴へと進化した、華やかな歴史を持つバッグです。
○監修：ラクサス
「ラクサス」は、ラグジュアリーブランドのバッグ専門シェアリングサービスです。エルメス、ヴィトン、シャネルなど60ブランドを揃え、全てのバッグが交換自由・定額で使い放題。さらに、気に入ったバッグは購入することも可能です。ファッションを愛する全ての人とともに、「地球に優しく」「ファッションを楽しむ」世界を共創するリーディングカンパニーとして事業を展開しています。
HPラクサス：https://laxus.co/
