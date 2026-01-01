新車63万円の「“3人乗り”トライク」がスゴイ！

買い物や駅までの送り迎えといった、ちょっとした距離の移動手段や、地方における高齢者の足として、小型の電動モビリティに対する需要は年々高まりを見せています。

神奈川県伊勢原市にある企業「バブル」が開発した「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」も、そのような注目を集める新しい移動手段のひとつです。

【画像】超カッコいい！ これが新車63万円の「3人乗りトライク」です！（28枚）

ビベルトライクの最大の特徴は、「東南アジアのタクシー『トゥクトゥク』のような親しみやすいデザインや使い勝手に、最新のEV（電気自動車）の技術を組み合わせた」という点にあります。

車体の大きさは全長2250mm×全幅1020mm×全高1620〜1650mmと、軽自動車よりもずっと小さくコンパクトですが、運転席の後ろに2人が座れるベンチシートがあり、最大で3人まで乗ることができます。

車体の作りもユニークです。フロントガラスの役割を果たすウインドシールドと屋根はありますが、車体側面にドアはないため、風を感じながら走ることができます。乗り降りもとてもスムーズで、雨の日には付属のサイドカバーを取り付ければ濡れる心配もありません。

荷物もたっぷり積めます。車体後部に48リットルの鍵付きのボックスが付いているほか、人が乗らない時は後席を荷物置き場として使うことが可能です。

「3輪バイクは倒れそうで心配」と思うかもしれませんが、ビベルトライクは車体を頑丈に作ることで、カーブを曲がる時やガタガタ道でも安定して走れるように設計されています。ブレーキもしっかり効く「ディスクブレーキ」を採用しているのも安心できるポイントです。

パワートレインは電気モーターとバッテリーを組み合わせ。バッテリーにはコストパフォーマンスに優れる「鉛バッテリー」と、軽量で高性能な「リチウムイオンバッテリー」の2種類から選べます。

最高速度は時速50km。一度の充電で走れる距離は、バッテリーの種類によって変わりますが、最大で120kmほど走ることができます。

そして何より嬉しいのが「お財布への優しさ」です。ガソリンスタンドに行く必要はなく、一般的な家庭のコンセント（100V）で充電が可能。

100km走るのにかかる電気代は約150円とされており、ガソリン車に比べると圧倒的に安く移動できます。

車両の価格（消費税込）は63万円から84万円。

さらにバブルでは、この標準モデルのほかにも、より親しみやすいデザインの丸目モデル「ビベルトライクCOCO」や、荷物を運ぶことに特化したトラックタイプ「ビベルトラック」も販売しています。

このように、維持費が安くて狭い道もスイスイ走れる「日本生まれの電動トライク」。

新しい時代の便利な足として、街で見かける機会はますます増えていくでしょう。