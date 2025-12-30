2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¥¯¥ì¥«ÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤ÏÉ¬¿Ü¡©Áê¼¡¤°¡È²þ°¡É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¹â´Ô¸µ¥«ー¥É¸õÊä¤È¤Ï
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ý¥¤³èÅê»ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö2026Ç¯¹â´Ô¸µ¥¯¥ì¥«ÀïÎ¬¡Ê²þ°¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£2025Ç¯¸åÈ¾¤ËÁê¼¡¤¤¤À¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¡Ö²þ°¡×¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¹â´Ô¸µ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¸åÈ¾¤Ï¡¢³ÚÅ·¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë3%¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢JAL Pay¤Î¥Á¥ãー¥¸´Ô¸µÎ¨¤¬0.1%¤ØÂçÉý¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¤³èÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²þ°¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¹â´Ô¸µ¤Î¥Á¥ãー¥¸¥ëー¥È¤¬¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2026Ç¯¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¹â´Ô¸µ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¸õÊä¤òÊ£¿ô¾Ò²ð¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¡¢Ã±ÂÎÍøÍÑ¤Ç¤â¹ç·×2.6%´Ô¸µ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡ÖP-one¥«ー¥É¡ãPremium Gold¡ä¡×¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤Î¥«ー¥É¤Ï¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê¾·ÂÔ¡ËÀ©¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆþ¼êÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÚÅ·¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥Á¥ãー¥¸¥ëー¥È¤Î¹½ÃÛÊýË¡¤â²òÀâ¡£2026Ç¯3·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î100Ëü±ßÍøÍÑÆÃÅµ¤Î²þ°¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹â´Ô¸µ¥ëー¥È¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥«ー¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¶¦¤Ë¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¡£Áê¼¡¤°²þ°¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤³è¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤ËÍ±×¤Ê¾ðÊó¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÀïÎ¬¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Åê»ñ¡¢¥Ý¥¤³è¡¢Ãù¶â¡¦ÀáÌó¡¢ÀáÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤êÅê»ñ»ñ¶â¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸å»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¾ÃÈñ¤»¤º¤È¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ß¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤³è¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¡¢Ëü¿Í¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¥Ý¥¤³è¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£