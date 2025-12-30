¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥Ý¥¤³èÅê»ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö2026Ç¯¹â´Ô¸µ¥¯¥ì¥«ÀïÎ¬¡Ê²þ°­¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£2025Ç¯¸åÈ¾¤ËÁê¼¡¤¤¤À¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¡Ö²þ°­¡×¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¹â´Ô¸µ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£

2025Ç¯¸åÈ¾¤Ï¡¢³ÚÅ·¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë3%¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢JAL Pay¤Î¥Á¥ãー¥¸´Ô¸µÎ¨¤¬0.1%¤ØÂçÉý¤Ë°ú¤­²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¤³èÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤Ê²þ°­¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¹â´Ô¸µ¤Î¥Á¥ãー¥¸¥ëー¥È¤¬¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£

Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2026Ç¯¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¹â´Ô¸µ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¸õÊä¤òÊ£¿ô¾Ò²ð¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¡¢Ã±ÂÎÍøÍÑ¤Ç¤â¹ç·×2.6%´Ô¸µ¤ò¼Â¸½¤Ç¤­¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡ÖP-one¥«ー¥É¡ãPremium Gold¡ä¡×¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤Î¥«ー¥É¤Ï¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê¾·ÂÔ¡ËÀ©¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆþ¼êÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â¶¦Í­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢³ÚÅ·¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥Á¥ãー¥¸¥ëー¥È¤Î¹½ÃÛÊýË¡¤â²òÀâ¡£2026Ç¯3·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î100Ëü±ßÍøÍÑÆÃÅµ¤Î²þ°­¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹â´Ô¸µ¥ëー¥È¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤­¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥«ー¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¶¦¤Ë¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¡£Áê¼¡¤°²þ°­¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤³è¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤ËÍ­±×¤Ê¾ðÊó¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÀïÎ¬¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:20

ËÜÆü¤ÎÆ°²è¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È
01:28

2026Ç¯¹â´Ô¸µ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¸õÊä
20:30

¹â´Ô¸µ¥¯¥ì¥«¥ë¡¼¥È¤Î³èÍÑÊýË¡
24:18

¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

¡Ú¥Ý¥¤³è¤Þ¤È¤á¡Û1¥ö·î¤Ç5.5Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¡ªÀáÀÇ¥Ý¥¤³è¤«¤é¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¹¶Î¬¤Þ¤ÇÅ°Äì²òÀâ

 ÉáÄÌÍÂ¶â¤³¤½¹â¶âÍø¤òÁÀ¤¨¡ª¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô0.75%¡¦SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤ÏºÇÂç5.0%¡¢2025Ç¯12·îÍÂ¶â¶âÍø¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¿·¾ï¼±

 2025Ç¯12·î¤«¤é¤Î¥Ý¥¤³è¥ëー¥ëÊÑ¹¹¤òÅ°Äì²òÀâ¡ªV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¤Ï´Ô¸µÎ¨UP¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡¦¥»¥¾¥ó¥«ー¥É¤ÏÆÃÅµ²þ°­¤ËÃí°Õ

