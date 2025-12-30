この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「楽天モバイルにおすすめの光回線は？楽天ひかりとのスマホセット割で永年実質0円！他社光回線のキャンペーン比較やメリット・デメリットを解説」と題した動画を公開した。動画では、「楽天モバイル」と「楽天ひかり」をセットで利用する際のメリットと、あまり知られていないデメリットを詳しく解説。楽天経済圏の利用度合いによって、最適な光回線が変わってくるという視点を提示している。



ネコさや氏はまず、楽天モバイルと楽天ひかりをセットで利用する「最強おうちプログラム」のメリットとして、毎月1,000ポイントが自動で還元される点や、工事費が実質0円になるキャンペーンを挙げる。さらに、楽天市場での買い物でポイントが最大7倍になるSPU（スーパーポイントアッププログラム）の恩恵も大きく、「楽天経済圏でまとめるなら、光回線も楽天ひかりが一番お得なんじゃないか」と感じる人も多いだろうと指摘した。



しかし、この組み合わせには見過ごしがちなデメリットも存在するという。氏が挙げた注意点は主に4つ。第一に、毎月1,000ポイントの還元は契約している楽天モバイル回線のうち「1回線のみ」が対象であること。第二に、楽天ひかりの契約期間は2年自動更新であり、更新月以外での解約には違約金が発生する可能性がある点だ。工事費実質無料キャンペーンのポイント還元が終わる26ヶ月目と、違約金が発生しない解約タイミングが異なるため、解約時には注意が必要だと述べた。

第三に、Wi-Fiルーターはレンタルできず、高速通信規格であるIPv6 IPoE（クロスパス）に対応したルーターを自前で用意しなければならない。最後に、楽天ひかり単体の月額料金は他社と比較して「そこまで安くはない」ため、ポイント還元を考慮しない場合は割高になるケースもあると分析した。



結論として、ネコさや氏は楽天モバイルユーザーにおすすめの光回線を2パターン提示。楽天市場での買い物が少なく、料金の安さを最優先するなら「とくとくBB光」が適しているとした。一方で、楽天市場で毎月まとまった買い物をするなど、楽天経済圏を最大限活用するユーザーであれば、各種ポイント還元によって「楽天ひかり」が最もお得になる可能性があると締めくくった。