この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活・投資系YouTuberのネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「2026年1月最重要 ポイ活ルーティンはコレ！」と題した動画を公開。年末年始の休暇で忘れがちなタスクや、祝日の影響で通常と異なるスケジュールになるポイ活案件について、具体的な日程を交えながら解説した。



動画の冒頭でネコ山氏は、最近のポイ活はすぐにポイントがもらえる案件が減り、長期的な取り組みが主流になっていると指摘。そのため、毎月のルーティンを忘れないように管理することが、着実にポイントを貯める上で重要になると説明した。



特に2026年1月に最重要タスクとして挙げたのが「クレカ積立・即売り」だ。これは、各証券会社でクレジットカードを使って投資信託を積立購入し、すぐに売却することで、投資のリスクをほぼ負わずにクレジットカードのポイントだけを獲得する方法であるという。

同氏は、楽天証券、SBI証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券の4社について、1月の具体的な積立日と即売日を解説。2026年1月は年始に連休があるため、各社の積立日が通常とは異なる変則的なスケジュールになっていると注意を促した。例えば楽天証券で毎月1日に積立設定している場合、1月の積立日は5日、即売日は6日になるという。



さらに、銀行関連のポイ活についても言及。SBI新生銀行では、他行からの振込でポイントがもらえるキャンペーンが2026年3月31日までポイント2倍になっており、忘れずに取り組むべきだと述べた。また、みんなの銀行が実施している、1月15日時点で条件を満たせば1,000円がもらえるキャンペーンや、JAL Payのマイルチャージレートがアップするキャンペーンが1月7日に終了することもリマインドした。



年末年始は慌ただしく、ついポイ活の作業を忘れがちになる。取りこぼしなくポイントを獲得するために、一度自身のポイ活スケジュールを見直してみてはいかがだろうか。