¤Ê¤¼º£¡¢½÷»Ò¥×¥í¤ÏUT¤ò3ËÜÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡160¡¦170Y¤¬·ãÊÑ¤¹¤ë¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó
ºÇ¿·¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£Áª¤Ó¤Î¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬½÷»Ò¥×¥í¡£¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È6U¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò3ËÜ¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡ÚºÇ¿·UT22¥â¥Ç¥ë¡Û¡ÖÈôµ÷Î¥¡×¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤ê¡×¡ÖÁàºîÀ¡×¡Ö¥¹¥Ô¥ó¡×¤ò10ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á
½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤«¤éÃæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò3ËÜ¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£3ËÜÇÉ¤ÎÁª¼ê¤Ï6ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÈ´¤¤¤Æ4U¡¦5U¡¦6U¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¤è¤ê¤â¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ÎÊý¤¬¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢170¥ä¡¼¥É¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤â¥¿¥Æµ÷Î¥¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ÏÈô¤Ð¤¹¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁÀ¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡×¤Þ¤¿ÂçÎ¤Åí»Ò¤Ï¥é¥Õ¤«¤é¤Ç¤âÁÀ¤¨¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï¥é¥Õ¤ä¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é¤Ç¤âµ÷Î¥¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç150¡¢160¥ä¡¼¥É¤«¤é¤Ç¤â¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÆÏ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿üâÌî°¦É±¤Ï¡¢ ¡Ö6ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤â160¥ä¡¼¥É¤ÏÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é6U¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê160¡¦170¥ä¡¼¥É¤«¤é¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤è¤ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤òÁª¤ÖÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èø´ØºÌÈþÍª¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤â¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£3U¡¦4U¡¦5U¡¦6U¤È4ËÜ¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈø´Ø¤Ï¡Ö¿¼¤¤¥é¥Õ¤«¤é¤Ç¤â¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ïµ÷Î¥¤ò½Ð¤»¤Þ¤¹¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼þ¤ê¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µå¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÕÀè¤ÎÇö¼Ç¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤â¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤¬°¤¤¤Ê¤é¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿Íµ¤UT¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ù¡ØAPEX UW¡Ù¡ØUFO¡Ù¡ØiDi¡Ù¡Ä¡ÄºÇ¿·UT22¥â¥Ç¥ë¤ò»îÂÇ¡ª¡¡Çã¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Ê¤¤UT¤Ï¡©¡Û¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
