¥«¥Á¥«¥Á²»¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡£¤Þ¤ë¤ÇÊÑ·Á¥í¥Ü¤Ê¡Ö1Âæ4Ìò¥¹¥¿¥ó¥É¡×½Ð·â
¥«¥Á¥«¥Á¡Ä¥«¥Á¥«¥Á¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤Õ¤¦¤Ë¡¢²Ì¤ÆÌµ¤¯¼êÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊPC¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï12·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿THANKO¡Ê¥µ¥ó¥³¡¼¡Ë¤Î¡Ö1Âæ4Ìò ¥«¥Á¥«¥ÁÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßPC¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
PC¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢1Âæ¤Ç4Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÊÑ·Á¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
¥®¥ß¥Ã¥¯¹¥¤¤ÏÃíÌÜ¡ª ¥Î¡¼¥ÈPC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þ¥Û¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë1Âæ4Ìò¥¹¥¿¥ó¥É
¡Ö1Âæ4Ìò ¥«¥Á¥«¥ÁÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßPC¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤ÎÄÌ¤ê4Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¿µ¡Ç½¤Ö¤ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë»þ¤Ë¥«¥Á¥«¥Á¤È²»¤¬ÌÄ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥®¥ß¥Ã¥¯¹¥¤¤µ¤ó¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
Ê£»¨¤ÊÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¥µ¥Ã¤È¹¤²¤Æ¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¡8ÃÊ³¬¤Î¹â¤µÀßÄê¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Î¡¼¥ÈPCÍÑ¥â¡¼¥É¡×
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö4Ìò¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¡Ö¥Î¡¼¥ÈPCÍÑ¡×¥â¡¼¥É¤Ç¤¹¡£8ÃÊ³¬¤Î¹â¤µÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¹â¤µ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÙ¿È¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¢Æ°²è»ëÄ°¤Ë¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÍÑ¥â¡¼¥É¡×
¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÍÑ¥â¡¼¥É¡×¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤ÇÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
MagSafeÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¡¢ÉÕÂ°¤Î¥ê¥ó¥°¤òÅ½¤ì¤Ð»È¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡£
£Æ°²è»£±Æ¤Ë¡Ö¥Ï¥ó¥É¥°¥ê¥Ã¥×ÍÑ¥â¡¼¥É¡×
¡Ö¥Ï¥ó¥É¥°¥ê¥Ã¥×ÍÑ¥â¡¼¥É¡×¤ÏÆ°²è»£±Æ¤ÇÊØÍø¡£
MagSafeÂÐ±þ¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¯¤ë¤Ã¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤Î»£±Æ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ÊÂ¹Ôºî¶È¤ä¶õ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÊÉ³Ý¤±ÍÑ¥â¡¼¥É¡×
¡ÖÊÉ³Ý¤±ÍÑ¥â¡¼¥É¡×¤ÎÊØÍø¤µ¤È¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÊÉ¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¤È¡¢PCºî¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¬ÃÖ¤¯¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ë»þ¤Ë¡¢¶õ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤«¤é»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£½ÐÀè¤Ç¡Ö¥Þ¥¤ºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¹½ÃÛ
·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÂç³èÌö¤¹¤ëËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢ 150g¤Î·ÚÎÌ¡õÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤Ð¹â¤µ18.3dm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È´¶¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Âç¤ÌÜ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥«¥Õ¥§¡¦½ÐÄ¥¤Ê¤É¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡Ö¥Þ¥¤ºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Á¥«¥ÁÊÑ·Á¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥ÈÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡Ö1Âæ4Ìò ¥«¥Á¥«¥ÁÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßPC¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
