¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»ÔÆÆÚö¡Ö°ìÈÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿Ç¯¡×¸åÈ¾Àï¤Ï»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµå¡£ÍèÇ¯3·î³«ºÅ¤ÎWBCÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¡ª
¡¡¡Ö°ìÈÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢°ìÈÖÌîµå¤ò¹Í¤¨¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¤À®Ä¹¤·¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¼ï»ÔÆÆÚö¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤ÎÅêµå¤Ï¡È°µÅÝÅª¡É¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£
¢¡ Á°È¾Àï¤Ï¶ì¤·¤à
¡¡25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥Õ¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°ºî²òÀÏ¤Î¤È¤³¤í¤Ë2²Õ½ê¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È²¿¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡É¡¢¡È²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¤ò¼«Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç°¤¤¤È¤³¤í¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¤Ï²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ»½Ñ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥àÅª¤Ë¤Ï»°¿¶¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ìÈÖ²¿¤¬É¬Í×¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÈÀºÅÙ¹â¤¯Íîº¹¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆ°ºî²òÀÏ¤ò¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éµå¤òÂ®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï2·î2Æü¤Ë¥¥ã¥ó¥×½é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£¡Öº£Æü¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÍîº¹¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊý¤ò¤â¤Ã¤ÈÍîº¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÃÙ¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÍîº¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¹ç·×34µåÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡14Æü¤Ëº£µ¨½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¡£¼ï»Ô¤Îµå¤ò¼õ¤±¤¿»ûÃÏÎ´À®¤Ï¡Öº£Ç¯¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¥¥ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Íî¤ÁÉý¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¾¯¤·µåÂ®º¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íî¤ÁÊý¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏÎÉ¤¤µå¼ï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡2·î22Æü¤ÎÃæÆü¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Çº£µ¨½é¤Î¼ÂÀï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢2²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2025 ÆüËÜ vs ¥ª¥é¥ó¥À¡Ù¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢3·î6Æü¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¡Ö¼«¸ÊºÇÂ®¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½é²ó¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤Î155¥¥í¤ò4µå·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2²ó¡¦23µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ0¡¢2Ã¥»°¿¶¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ï»ÔÆÆÚö¤ÎÌ¾¤òÁ´¹ñ¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹ì¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ÎÅêµå¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¤Î¼´¤È¤·¤Æ1Ç¯´ÖÅê¤²¤¿»þ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ´¶¤òÊú¤«¤»¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢3·î30Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç6²ó¼«ÀÕÅÀ1¡¢4·î8Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç7²ó1¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢2»î¹çÏ¢Â³QS¡Ê6²ó°Ê¾å3¼«ÀÕÅÀ°ÊÆâ¡Ë¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¡Á¤ó¡¢¤Þ¤º¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç²¡¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç²¡¤»¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Åêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤âÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÅþÄì¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ï»Ô¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ë¡Èº¸¸ª¤Î³«¤¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¤Ä¤Ëº¸¸ª¤Î³«¤¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ã¥»°¿¶¤â2»î¹ç¡¦13¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¡¢8¤È¤ä¤ä¾¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¬¤¤¤¤·Á¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤½¤³¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤»þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯4·î15Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¡¢5²ó1/3¤òÅê¤²7¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢4·î23Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç£·²ó2¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á2¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¡¢4·î30Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤¬£µ²ó5¼ºÅÀ¡¢5·î14Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤¬£´²ó3¼ºÅÀ¤È¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î28Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡¢¤é¤·¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö½é²ó¤ÏÁ´Á³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3²ó¤¯¤é¤¤¤«¤éÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢1¡Ý0¤Î5²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¤ò1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿3µåÌÜ¤Î140¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢Â³¤¯¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿141¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÎÉ¤¤Íî¤Á¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¤¢¤¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥å¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ï¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Åê¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎÏ´¶¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÎÏ¤ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤¤¤¤»Ø¤ÎÈ´¤±´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬1»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ10µåÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤ÏºÇÂ®153¥¥í¡¢150¥¥íÄ¶¤¨¤Ï25µå¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢µÈ°æ´ÆÆÄ¤È¤âµ»½Ñ¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£°æ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢´¶³Ð¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÆü¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¡¢ÅêµåÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Î´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤ËÎ×¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï5²ó¤òÅê¤²¡¢µå¿ô96µå¤È¤ä¤äÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢5Èï°ÂÂÇ¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢3Í¿»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢0¡Ý0¤Î2²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÃæÀî·½ÂÀ¡¢¼ã·î¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ç2¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢1¡Ý0¤Î3²ó°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÆÜµÜÍµ¿¿¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢1¡Ý0¤Î5²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¹ÈÎÓ¡¢ÆÜµÜ¤òÏ¢Â³»°¿¶¤È¡¢ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¨¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼ï»ÔËÜ¿Í¤â¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»°¿¶¤òÁÀ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Ç¼è¤ì¤¿¤Î¤¬¾õÂÖ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤âµö¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»°¿¶ÁÀ¤¤¤Ê¤¬¤éÇÛµå¤Ç¤¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤éÃ¥»°¿¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ»°¿¶¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¶ì¤·¤ó¤À¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤â¤½¤â»°¿¶¿ô¤¬ËÍ¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é»ÙÇÛÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç5·î¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¡¢¸òÎ®Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë6·î¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¢¡ ¸òÎ®Àï
¡¡Æ±³ØÇ¯»³粼°Ë¿¥¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿6·î5Æü¤Îµð¿ÍÀï¡¢¡Öº£µ¨¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Ï£±ÈÖ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È8²ó¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¸åºÇÂ¿¤Î128µå¤òÅê¤²¡¢3Èï°ÂÂÇ¡¢8Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢8Ã¥»°¿¶Ãæ7Ã¥»°¿¶¤¬5µå°ÊÆâ¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤â¾¯¤Ê¤¤µå¿ô¤Ç»°¿¶¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6·î12Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ï¡¢¡Ö´¶³ÐÅª¤Ë¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÎÁ°¤Î1½µ´Ö¤ÏµÕ¤ËÅê¤²¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á°²ó¤Î¹ÅçÀï¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Åê¤²¤é¤ì¤º¡¢6²ó¡¦108µå¤òÅê¤²4¼ºÅÀ¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢4¡Ý1¤Î5²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç½©»³æÆ¸ã¤ò2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿5µåÌÜ¤Î151¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò»Ï¤á¡¢µð¿ÍÀï¡¢¹ÅçÀï¤Ç¤Ï¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤½¤³¤ËÅê¤²¤¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï°ìÈÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÎÉ¤¤»ØÉ¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ð¥í¡¼¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È±¦¤Î³°¡¢º¸¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡6·î3Æü¤Ë¼èºà¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖµîÇ¯¤Î´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5Æü¤Îµð¿ÍÀï¡¢12Æü¤Î¹ÅçÀï¤ÎÅÐÈÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡Öµð¿ÍÀï¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¹ÅçÀï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¡¢4¡Ý1¤Î6²óÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇºäÁÒ¾¸ã¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿½éµå¤Î143¥¥í¡¢¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿2µåÌÜ¤Î142¥¥í¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÎÉ¤¤Íî¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ°²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ê¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¹ÅçÂÇÀþ¤¬¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï»î¹çÃæ¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¿¿¤ÃÄ¾¤°¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´¶ÅÙ¹â¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡1¡Ý1¤Î3²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÌðÌî²íºÈ¡Êº¸Èô¡Ë¡¢Â³¤¯½©»³æÆ¸ã¡Ê»°¥´¥í¡Ë¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿3µåÌÜ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½Ä¤ËÍî¤Á¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÊÑ²½ÎÌ¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£3²ó2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¼ó¿¶¤Ã¤Æ¡¢½Ä¥¹¥é¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡6·î19Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ï6²ó2/3¡¦122µå¤òÅê¤²¡¢6Èï°ÂÂÇ¡¢8Ã¥»°¿¶¡¢5Í¿»Í»àµå¡¢2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÅêµåÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»Ø¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢0¡Ý0¤Î½é²óÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÂç»³ÍªÊå¤ò2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿151¥¥í³°³Ñ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦»ûÃÏÎ´À®¤Î¹½¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥º¥Ð¥ê¤È·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡6·î12Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¡Ö¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤ÎÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¡¢¡Ö¡Êºå¿ÀÀï¤Ï¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÄ¤é¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÈÆ±¤¸È¯¼Í³ÑÅÙ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£ºå¿ÀÀï¤Ï8Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á4¤Ä¤¬¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¼ï»ÔËÜ¿Í¤â¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡ ¸òÎ®ÀïÌÀ¤±
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤ÏÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¨¡¼¥¹µé¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÉé¤±¤º¤Ë¥¨¡¼¥¹µé¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¡¢¥Á¡¼¥àºÇ½é¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë6·î27Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö7²ó¤òÅê¤²¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡ËÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ØÉÔÍÑ°Õ¤Ê1µå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤À¤±¤¬£±ÈÖ¤Î¸å²ù¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È7²ó¡¦105µå¤òÅê¤²¡¢4Èï°ÂÂÇ¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢1Í¿»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤âËþÂ¤»¤º¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢£·¥¤¥Ë¥ó¥°Ãæ6¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢0¡Ý0¤Î½é²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÌøÄ®¤Ë3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é151¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢0¡Ý0¤Î2²óÀèÆ¬¤ÎÃæÂ¼¹¸¤ò1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é150¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡7·î4Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤¬5²ó6¼ºÅÀ¡¢7·î12Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤¬7²ó1/3¤òÅê¤²5¼ºÅÀ¤Ç¡¢4·î30Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é¼«¿È5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ý³Ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¾ÉðÀï¤Ç¥¿¥à¤µ¤ó¡ÊÅÄÂ¼Î¶¹°¡Ë¤¬Âç»ö¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤Î»þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦»È¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤é¸«Æ¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤â¥«¡¼¥Ö¤ò»î¹ç¤ÎÎÏ´¶¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¤¤¤È»ûÃÏ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±»î¹ç¤Ï7²ó1/3¤òÅê¤²5¼ºÅÀ¤â¡¢»ûÃÏ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À7·î19Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï½øÈ×¤«¤é¥«¥¦¥ó¥Èµå¤Ç¥«¡¼¥Ö¤òÍ¸úÅª¤Ë»È¤¤7²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç4·î23Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾ÀïºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤Æ¼ï»Ô¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬°ìÈÖ¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£7·î12Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï150¥¥íÄ¶¤¨¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬20µå¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î19Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï¡¢150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë3µå¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÊÑ²½µå¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£¡ÖÀ¾Éð¤Î»þ¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢·ë²Ì¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈá´Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯1½µ´Ö¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ÆÇÛµå¤ò¹Í¤¨¤ÆÁ°²óÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¼¡¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢0¡Ý0¤Î½é²óÆó»à°ìÎÝ¤Ç¿ùËÜÍµÂÀÏº¤ò2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥«¡¼·Ï¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢3¡Ý0¤Î6²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÍèÅÄÎÃÅÍ¤ò3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼·Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ï»ÔËÜ¿Í¤â¡Ö¤É¤Á¤é¤Î»°¿¶¤â¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ë¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢µ°Æ»¤âÉâ¤«¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Þ¤Ã¤¹¤°µ°Æ»¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Åê¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËè²óÂÇ¤¿¤ì¤ë»þ¤Ï¡¢¡Ê7²ó¡Ë¼ã·î¤µ¤ó¤È¤«½é²ó¤Î×¢²¬¤µ¤ó¤Î¥Ü¡¼¥ë¤âÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡¢½é²óÀèÆ¬¤Î×¢²¬Âç»Ö¤Ë1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î131¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Îµ°Æ»¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢½é²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÑ²½µå¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µ°Æ»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢0¡Ý0¤Î5²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂÀÅÄÌº¤Ë2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿3µåÌÜ¤ÎµÕ¶Ê¤¬¤ê¤Î133¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤â¤½¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶Ê¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤Ë¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¶Ê¤¬¤êÊý¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉËÍÅª¤Ë¤Ï¡£½Ä¥¹¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡Ê5²ó¡Ë×¢²¬Áª¼ê¤Î»°¿¶¤â»°¿¶¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È½Ä¤ËÍî¤È¤»¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢À¾ÉðÀï¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î³ä¹ç¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï³ä¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤°¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤ÇÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¬50¡ó¤¯¤é¤¤Åê¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï40¡óÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ðËÜ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥«¥¦¥ó¥È¤Î¼è¤êÊý¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤Ê¤È¡£¥«¡¼¥Ö¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¼è¤ì¤¿¤éÂçÂÎ¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Îµå¼ïÅª¤Ë¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£1²óµ°Æ»Åª¤Ë1²ó³°¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Á°È¾Àï¡¢14»î¹ç¡¦86²ó1/3¤òÅê¤²¡¢3¾¡6ÇÔ¡¢67Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨3.65¡£¡ÖÀµÄ¾Á°È¾Àï¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Û¤Ü¤Û¤Ü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¸åÈ¾Àï¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÐ¤âºÐ¤Ç¤¹¤·¡£¾¡¤Á¤Î³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¢¡ ¸åÈ¾Àï
¡¡¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÇÄ©¤ó¤À¸åÈ¾Àï¤Ï¡¢¡È»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµå¡É¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î³ÆµåÃÄ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¼ï»Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÈÃ¥»°¿¶¡É¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±ºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿7·î29Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ï5Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8·î5Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç12Ã¥»°¿¶¡¢13Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç11Ã¥»°¿¶¡¢20Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤È27Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç9Ã¥»°¿¶¤È¡¢8·î¤Ï·î´Ö¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î41Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡8·î5Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢6¡Ý1¤Î7²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¼þÅìÍ¤µþ¤ËÂÐ¤·1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç»°¿¶¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ6µåÌÜ¤Î148¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢8·î20Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢0¡Ý1¤Î3²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂ¼ÎÓ°ìµ±¤ò2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤¿Ãæ¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡Ã¥»°¿¶¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ã¥»°¿¶¿ô¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¼ï»Ô¤â¡ÖËÍ¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ï»Ô¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÎÈæÎ¨¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬°ìÈÖ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»î¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î5Æü¤Îµð¿ÍÀï¤«¤éºÆ¤ÓÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ö¤Ï¡¢1»î¹ç¤Ë2¡¢3µå¤Î³ä¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤Ï¥«¥¦¥ó¥Èµå¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢8·î20Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢0¡Ý0¤Î½é²ó°ì»à°ìÎÝ¤Ç¥Ü¥¤¥È¤Ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é½é¤á¤Æ·è¤áµå¤ÇÅê¤²¤¿¡£¤½¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ï¡Ö´¶³Ð¤ÏÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ÇÁü¤È¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤â¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤¬¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¼êµÍ¤Þ¤ê¤Ê¾õ¶·¤ÇÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢3Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢º£µ¨½é´°Åê¾¡Íø¤Ç6¾¡ÌÜ¡£6·î5Æü¤Îµð¿ÍÀï¤«¤é100µå°Ê¾å¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7¡¢8²ó¤Ç120µå¶á¤¯Åê¤²¤ë¤Î¤È¡¢9²ó¡¦116µå¤òÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈèÏ«ÅÙ¤¬°ã¤¦¤Î¤«¿Ö¤¯¤È¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢Èè¤ìÅÙÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤´é¡£
¡¡¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤ÏÄã¤á¤¬¿¤Ó¤ë¤Î¤Ç¡¢Äã¤á¤·¤«°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÄã¤á¤ËÀ©µå¤·¤¿¡£2¡Ý1¤Î6²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¥ì¥¤¥¨¥¹¤ò2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿5µåÌÜ¤Î³°³Ñ150¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢2¡Ý1¤Î8²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¿åÃ«½Ö¤ò1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¸«Æ¨¤·¤òÃ¥¤Ã¤¿³°³Ñ148¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¤Ê¤É¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Î¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¯¤â1¡Ý0¤Î3²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¿åÃ«¤ò2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÎÉ¤¤Íî¤Á¤Îµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Èæ³ÓÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥¦¥ó¥Èµå¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡2¡Ý1¤Î6²óÀèÆ¬¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é2µåÌÜ¤Ë¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¤¥ó¥³¡¼¥¹137¥¥í¥·¥ó¥«¡¼·Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¼ï»Ô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3¡¢4¡¢5²ó¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Î¥«¥¦¥ó¥Èµå¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£
¡¡¼ï»ÔËÜ¿Í¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢4·î15Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï°ÊÍè¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Àº´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ï»Ô¤âÉÔ°Â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡¢¡ÈÂç¾æÉ×¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éº¹¤µ¤ë¤«¤é¡É¤ÈÀ¼¤«¤±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¡¤¹¤È¤³¤í¤Ï²¡¤·¤Æ¡¢°ú¤¯¤È¤³¤í¤Ï¤Ò¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êº´Æ£ÅÔ»ÖÌé¡Ë
¡¡8·î27Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¥«¡¼¥Ö¤ò10µåÅê¤²¤¿¤¬¡¢3Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï3µå¤È¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤á¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬º´Æ£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿Ö¤¯¤È¡¢¡ÖÃ±½ã¤Ë¡Êº´Æ£¡ËÅÔ»ÖÌé¤µ¤ó¤ÎÇÛµå¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤ÇÍýÁÛÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤Î´°Åê¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢È¿¾ÊÅÀ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½øÈ×¤âÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´°Åê¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¼ÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÅÀ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡È¼ï»Ô¤é¤·¤¯¡ÉÁ´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¼ï»Ô¤Ï¤¤¤¤¤¾¡ª¡É¤È¤¤¤¦Åêµå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£9·î11Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢3²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç£´²ó¤Ë2°ÂÂÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢µö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤³¤Î2°ÂÂÇ¤Î¤ß¡£8²ó¡¦109µå¡¢2Èï°ÂÂÇ¡¢9Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¡£½øÈ×¤Ï150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¼çÂÎ¤ÎÅêµå¤â¡¢6²ó°Ê¹ß¤Ï¡¢6²ó¤Ï9µåÃæ8µå¤¬ÊÑ²½µå¡¢7²ó¤Ï11µåÃæ8µå¤¬ÊÑ²½µå¡¢8²ó¤Ï11µåÃæ7µå¤¬ÊÑ²½µå¤È¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î18Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ï¡¢7²ó¡¦83µå¤òÅê¤²¡¢4Èï°ÂÂÇ¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢0¼ºÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤«¤é¾Ê¥¨¥ÍÅêµå¤Ç¡¢15µå°Ê¾åÅê¤²¤¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï½é²ó¤Î17µå¤È£³²ó¤Î15µå¤Î¤ß¤Ç¡¢£´²ó¤È£µ²ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â8µå¤º¤Ä¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢7¡Ý0¤Î4²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç½¡»³¤ò1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î146¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Çº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢9·î27Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÓ¹¤ê¤ò¤¢¤²¡¢»°¿¶¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£0¡Ý0¤Î½é²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é4µåÌÜ¤Î³°³Ñ154¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢0¡Ý0¤Î2²óÀèÆ¬¤Î·´»ÊÍµÌé¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î³°³Ñ155¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢0¡Ý2¤Î5²óÀèÆ¬¤Î¿ÊÆ£Í¦Ìé¤ò2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿³°³Ñ148¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Î³°³Ñ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ëº´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¤Î¹½¤¨¤¿¥ß¥Ã¥È¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¥Ð¥·¥Ð¥··è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬Ã¡¤±¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï7·î21Æü¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬°ìÈÖ¥¤¥Þ¥¤¥Á¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤È¤¤¤¦¤«Åê¤²Êý¡¢¥¢¥ó¥°¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö°ì¿Í¤Ç¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È¡£¸ÄÊÌ¤òÄ¹¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÎý½¬¤òÁá¤á¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢30Ê¬¡¢1»þ´Ö¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÎÉ¤¤¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¤è¤¯Íî¤Á¤ë¡£¤¿¤ÀËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î2¤Ä¤È¤«¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¤ÇÅê¤²¤¿»î¹ç¤È¤«¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥È3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÍîº¹¤ÎÂç¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£9·î11Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢1¡Ý0¤Î2²óÀèÆ¬¤Î·ª¸¶ÎÍÌð¤ò3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é»Íµå¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢11µåÌÜ¤Î142¥¥í¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÍî¤Á¤ë142¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ì¤Ð¡¢9·î27Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢0¡Ý2¤Î3²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¿åÌîÃ£µ©¤ò3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é7µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿Ãæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¤Î¡ÊËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡Ë¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¤Î»þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¡Ë32¤«¤é¤Ç¤âÏÓ¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î4Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ç5²ó¡¦78µå¤òÅê¤²¡¢1Èï°ÂÂÇ¡¢7Ã¥»°¿¶¡¢2Í¿»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢9¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢0¡Ý0¤Î2²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÀÐ°æ°ìÀ®¤ò3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é6µåÌÜ¤Î152¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢0¡Ý0¤Î2²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÆàÎÉ´ÖÂç¸Ê¤ò3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é153¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢0¡Ý0¤Î3²ó¤âÀèÆ¬¤ÎÅÄµÜÍµÎÃ¤ò2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é152¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¼ï»Ô¤Ï¡ÖºÇ¶á¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¾õÂÖ¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤òÁªÂò¤·¤Æ»°¿¶¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ï»Ô¤Ïº£µ¨24»î¹ç¡¦160²ó2/3¤òÅê¤²¡¢9¾¡8ÇÔ¡¢160²ó2/3¡¢161Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨2.63¡£Åêµå²ó¿ô¡¢Ã¥»°¿¶¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨¤âµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÇ¤âÎÉ¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î°ÒÎÏ¤¬Ìá¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤Ï¡¢10»î¹ç¡¦74²ó1/3¤òÅê¤²¡¢6¾¡2ÇÔ¡¢94Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î1.45¡£9¡¦10·îÅÙ¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î4¾¡¡¢48Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢10·î21Æü¤Ë¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë9¡¦10·îÅÙ¤Î¡ØÂç¼ùÀ¸Ì¿·î´ÖMVP¾Þ¡Ù¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Åê¼êÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ï»Ô¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é¾ï¡¹¡¢¡È°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥â¥¤¥Í¥í¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢º£°æÃ£Ìé¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤¿¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î·î´ÖMVP³ÍÆÀ¡£
¡¡9¡¦10·îÅÙ¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°No.1Åê¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤³¤½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤³¤½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·î´Ö¤Ï£±¥ö·î¡¢2¥ö·î¤Î³èÌö¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤³¤½°ìÎ®¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â1Ç¯´ÖÆ±¤¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¥Õ¤â¿§¡¹¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡11·î15Æü¤È16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡Ù¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹øÄË¤Ë¤è¤ê11·î3Æü¤Ë½Ð¾ì¤ò¼ÂàÈ¯É½¡£11·î14Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡Ù¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ò³ÎÇ§¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥µ¥¤¥ó¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤â¤Ç¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤¦¤Î¤Ç¡¢Åê¤²µÞ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛµå¤Î¤³¤È¤È¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¼ï»Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ç¤ÏÅêµå¥Æ¥ó¥Ý¤¬Áá¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤â¡¢¡ÖËÍ¡¢¤â¤È¤â¤È¥Æ¥ó¥Ý¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡12·î26Æü¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¯¡£¡Öº£²ó¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£À¤³¦¤ËTANEICHI¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡È´°Á´ÌµÁÐ¤Î¼ï»Ô¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íèµ¨¤ÏºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡¢ºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢µåÃÄ½é¤ÎÂôÂ¼¾Þ¼õ¾Þ¤·¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ