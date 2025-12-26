12月25日、東京国税局は法人税や消費税など約1億5700万円を脱税したとして、“宮崎麗果”の名前でインフルエンサー活動をしていた黒木麗香氏（37）を刑事告発した。宮崎氏は広告会社「Solarie（ソラリエ）」の代表を務める実業家として知られ、モデルなどのタレント活動も行なっていた。

「一部報道によれば、宮崎氏は業務委託費を計上して’21年1月期と’23〜’24年1月期に会社の所得約4億9600万円を圧縮し、法人税約1億2600万円を脱税したことに加え、’22年2月から’24年1月には会社が支払うべき消費税約3100万円を免れた疑いが持たれています。

宮崎氏は虚偽の領収書作成を依頼し脱税を繰り返していたとみられ、知人の北島義彦氏（52）と相羽友介氏（44）も法人税法違反ほう助などの容疑で刑事告訴されました。脱税で得た金は、会社の事業に使われるブランド品の購入に使われていたようです」（全国紙社会部記者）

不正に入手した資金によるものかは定かではないが、宮崎氏のインスタグラムには以前から“セレブな写真”がズラリと並んでいた。ある芸能関係者は「投稿がネットニュースに取り上げられるほど羽振りが良かった」と話す。

「宮崎氏は、とくにラグジュアリーブランドのアイテムや高級車が好きなようで、エルメスのバーキンがズラリと棚に並んだクローゼットの様子や、新車のフェラーリを購入した模様をインスタグラムで紹介していました。レアなアイテムが登場することがあり、リセール価格では1000万円近い“ケリードール ピクト”というエルメス好き垂涎モノのバッグが公開されたことも」（前出・芸能関係者、以下同）

しかし、25日に刑事告訴が明らかになる前、彼女のインスタグラムには“前兆”が起きていたという。

「高価なブランドバッグや高級車の投稿が、削除されていったのです。具体的な時期はわかりませんが、夫で元EXILEメンバーである黒木啓司氏（45）から贈られたバッグについての投稿も消されており、関係者の間では話題になっていました」

そんななか、関係者をザワつかせていたもうひとつの“異変”があったようで……。

「宮崎氏は2度の結婚歴があり5人の子どもに恵まれ、前夫とのお子さんを含めて現在4児を育てるママインフルエンサーとしても注目されていました。そのため、インスタグラムをはじめとするSNS投稿には、子供が“顔出し”で登場することが頻繁にあったのです。しかし、最近になって子供達の写真はほぼ削除されてしまいました。“何があったんだろう”と話題になっていたのですが、報道を見て納得しましたね」

25日に「Solarie」公式サイトに掲載された《ご報告》と題した投稿では、今回の件を謝罪するとともに、《家族につきましても、本件とは関係ございません。》と主張した宮崎氏。愛する家族を守るための行動だったのだろうか。