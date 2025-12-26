来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）ら出場メンバー８選手を先行発表した。最終的な３０人のメンバーは１月中旬の発表を目指す。

メジャー組は大谷、菊池の花巻東コンビに加えて、パドレスの松井裕樹投手（３０）の３人だけ。出場が内定しているドジャース・山本由伸投手（２７）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）、オリオールズＦＡの菅野智之投手（３６）らはこの日発表されたメンバーには入らなかった。井端監督はＭＬＢ側との手続きが滞っているとして「なかなか進まない感じで」と説明した。菅野や岡本らは来季の所属先が決まっておらず、その影響も考えられる。

山本は１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで侍ジャパンの優勝に貢献。所属チームでも２１年からオリックスのリーグ３連覇に３年連続ＭＶＰ＆沢村賞の活躍で導くと、ドジャース入りした２４年からもワールドシリーズを２年連続で制した優勝請負人だ。１７日にはＷＢＣへの思いを「順調にいけば、プレーできると思う。いつも通り調子がうまく上がっていけば、プレーできると思う」と前向きな姿勢を示していた。

ホワイトソックス入りした村上は、前回大会で４番を大会途中で外されるなど苦しんだが、準決勝でサヨナラ打を、決勝で本塁打を放った。ホワイトソックスとの交渉の中ではＷＢＣ出場が条件の一つだったことも明らかになり「出ることは決まっているというか、僕の気持ちの中では出たいと思っているので、そこに揺るぎはない。元々ＷＢＣ（出場を）前提で（契約を）考えていた」と明かしていた。

菅野、岡本も出場に前向きな姿勢を示しているが、来季の所属チームが未定の状況。他のメジャー組ではドジャース・佐々木、カブス・今永、鈴木、メッツ・千賀、レッドソックス・吉田、カージナルス・ヌートバー、ＮＰＢからメジャー移籍を目指す今井、高橋も先行発表のメンバーには入らなかった。井端監督は現時点でメジャー組の中で出場できないことが決まったのは右肘手術を受けたパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）のみだと明かしていた。

◆侍ジャパンメンバー

１松井裕樹（パドレス）

１４伊藤大海（日本ハム）

１５大勢（巨人）

１６大谷翔平（ドジャース）

１７菊池雄星（エンゼルス）

２６種市篤暉（ロッテ）

６１平良海馬（西武）

６９石井大智（阪神）

※数字は背番号