ショッピングモールなどで大声を張り上げて泣き叫ぶ幼児。それを全く気にかけず買い物に没頭する保護者を時々見かけます。もちろん、幼児を連れてまで買い物せざるを得ない状況もわかるのですが、度が過ぎると迷惑なのは正直なところ。今回は、バスの車内という密室で起きた親子の迷惑行為を取材しました。◆通勤バスは一人になれる自分だけの空間新宿の不動産会社に勤務する吉村さん（仮名・39歳）は、数年前に念願の