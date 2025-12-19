『新作』待ってましたァァーーッ！【UNIQLO：C】完売前にゲットしたい「注目アイテム」

【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】から、待望の新作が発表されました。旬バランスにこだわったジップパーカや持ち方を工夫できるドロストバッグなど、カジュアルでありながらキレイめなテイストに寄せやすい注目アイテムが今回も多数ラインナップ。完売前に確保するべく、ビビッときたアイテムは早めのチェックがおすすめです！

広めのUネックが抜け感を与えるカシミヤTシャツ

【UNIQLO : C】「極暖ヒートテック カシミヤブレンド UネックT」\2,290（税込）

カシミヤをブレンドしたヒートテック®︎素材のTシャツは、1枚着としてもレイヤードピースとしても活躍が見込める狙い目アイテム。程よく開いた首元が抜け感を与える、Uネックタイプがお目見えしました。厚地すぎない生地は上からトップスを重ねてもゴワつきにくく、あえてこちらを2枚を重ねてみるのもおすすめ。1月上旬発売予定。

キレイめジップパーカは着丈を今っぽくアップデート

【UNIQLO : C】「スウェットオーバーサイズフルジップパーカ」\4,990（税込）

日常着としてサッと気軽に羽織れそうなジップパーカは、着丈がやや短めに設定されたのがポイント。ゆったりとしたシルエットがこなれ感を発揮しつつも、腰まわりがダボつかずにスタイリッシュに着こなせそうです。「適度なハリとしなやかできれいな表情」（公式ECサイトより）の素材感も相まって、キレイめ派の大人女性が待ち望んだ一着かも。

落ち感が美しいスウェットパンツは品のある外し役に

【UNIQLO : C】「スウェットストレートパンツ」\3,990（税込）

ラフになりがちなスウェットパンツを、品よく着こなしたい人はこちらを要チェック。スラリとしたストレートシルエットにセンターラインをあしらい、気楽なスウェット素材ながら美しい脚線を演出してくれそうな一本です。腰まわりやウエストも横への広がりを抑えたクリーンなディテールを採用。端正な大人コーデのちょうどいい外し役を担ってくれそう。

ハンドル付き2WAY仕様のドロストバッグ

【UNIQLO : C】「ドローストリングバッグ」\2,990（税込）

毎日の相棒バッグに抜擢したいドローストリングデザインのバッグ。長さ調節と取り外しが可能なショルダーストラップに加えて、ハンドルも付いた2WAY仕様。開口部を伸ばせば、旬の横長フォルムへと変形もできます。大きすぎないサイズ感のおかげで主張も控えめで、子供っぽく見えにくいのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ