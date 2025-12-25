この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が警鐘「その情報、本物ですか？」巧妙化するAI詐欺から資産を守るための情報判断術

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで、「【投資家へ警鐘】コレに騙されてゴールドを売却...。被害に合わないためにこの3つの対策をしてください！」と題した動画で、AI技術の進化により巧妙化する「ディープフェイク」を利用した投資詐欺が世界中で急増している現状に警鐘を鳴らし、資産を守るための対策を解説した。



動画の冒頭で宮脇氏は、2025年第1四半期にはディープフェイク詐欺による世界的な被害額が300億円に達するとの予測を紹介。実際に、著名投資家ウォーレン・バフェット氏のなりすまし動画が出回り、それを信じた人がゴールドや株を売却してしまう事件が発生したと指摘した。他にも、暗号資産をウォレットから抜き取られたり、企業の重役になりすました犯人からのビデオ通話での指示で巨額の送金をしてしまったりするなど、被害は後を絶たないという。



宮脇氏は、現在のAI技術はわずか3秒程度の音声データがあれば、本人の声と区別がつかないレベルの音声を生成できるほど進化していると説明。「若い人やネットに詳しい人でも騙される」とその危険性を訴え、投資の世界で「情報が命」であるからこそ、ディープフェイクによって情報そのものの信頼性が揺らいでいる現状に強い懸念を示した。



では、どうすれば巧妙なフェイク情報を見破ることができるのか。宮脇氏は対策として3つのポイントを挙げた。1つ目は、情報のソースを確認すること。SNSなどで見かけた情報が「本当に本人から出た情報なのか」を疑い、公式サイトなどの一次情報にアクセスして裏付けを取る習慣が重要だという。2つ目は、ブルームバーグやロイターなど、信頼できる「プロの報道機関が複数報じているか」を確認すること。一つの情報源に頼らない姿勢を求めた。そして3つ目は、映像や音声のリアルさだけで判断せず、事前に合言葉を決めたり、別の連絡手段で本人確認をしたりするなど、「意思決定に至るまでのプロセスを作っておく」ことの重要性を説いた。



最後に宮脇氏は、「AIによる偽情報が溢れる現代において、情報を鵜呑みにせず、多角的に真偽を確かめるスキルは、自身の資産を守る上で不可欠となるだろう」と提言し、動画を締めくくった。