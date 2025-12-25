「アスリート同士ともに切磋琢磨して…」クリスマスに届いたハッピーニュース！　オリ23歳外野手が26歳女子ゴルファーとの結婚を発表

クリスマスに結婚を発表した来田涼斗と鶴岡果恋(C)産経新聞社、Getty Images

オリックスの来田涼斗が、12月25日に自身のインスタグラムを更新。女子プロゴルファーの鶴岡果恋との結婚を発表した。

23歳の来田にとって、鶴岡は26歳の姉さん女房。投稿したのは、タキシード姿の来田が、ドレスを着た鶴岡を抱きかかえ上げ、顔を近づけて見つめ合う素敵なウェディングフォトだ。

【写真】見つめ合う来田涼斗と鶴岡果恋…素敵なウェディングフォトを見る

来田は文面で「いつも温かいご声援をありがとうございます。私事ではありますが、お付き合いしていた方と結婚したことを報告させていただきます」と伝えた。

続けて「これからは家庭を持つ身としてより一層、責任を持った行動を心掛けます」と誓い、「また、アスリート同士ともに切磋琢磨して高め合い、生活面でも互いに支えあえる夫婦に成長していきたいと思います」と決意を記した。

そして、最後には「引き続き、温かいご声援をいただけますと幸いです。これからもよろしくお願いします！ 来田涼斗 鶴岡果恋」と連名でファンに呼びかけた。コメント欄には「おめでとう！」「お幸せに」「ステキなお写真」などと祝福が殺到した。