Gemini課金版が58%オフ、さすがに安すぎ Image: Google

「最近波に乗ってるしGeminiでいくか？」となった人、いっていいと思う…！

Googleが「Google AI Pro」（AIをフル活用できるサービス）の年額プランを58%（20,300円）オフのバーゲン価格で販売しています。通常価格34,800円／年が14,500円／年になります。月額2,900円のサービスを月額1,200円ちょいで利用できる形ですが、後述するように非常にリッチなサービスなので破格のオファーです。

期間は明示されていませんが、年末限定のセールと思われますので、購入はお早めに。また、「まだ利用したことない人専用」という制限があり、既に課金して利用した経験がある人は対象外です。は〜？

おすすめポイント

目玉はGoogleの最先端AIチャットボット「Gemini（ジェミナイ）」をフルスペックで利用できること。昨今のGemini好調の呼び水となった高性能モデル「Gemini 3 Pro」を自由に使えるようになり、強力な画像生成機能で綺麗な画像をたくさん作れます。

学習・研究などに強いサービス「Notebook LM」へのアクセス上限が増えるのも大きいです。難しいPDFやサイトを音声で要約してくれたり、スライド化したりできます。

Googleドライブ・フォトなどのストレージが2Tに増えるなど、Gemini以外のGoogleサービスも課金水準で利用できるようになるのもポイントが高い。

AIに興味があるって人にはかなりおすすめできます。最新の動画生成AIなどもプラン内で利用できますし、Googleドキュメント・スプレッドシート上でGeminiをより強力に使えたりもします。

書き切れないくらい言えることがあります。印象・利用感は無課金版とかなり変わるはず。筆者は課金して利用していて満足度も非常に高いです。これで買えるなら、来年分を買いたかった…！（でも対象外〜）

詳しくはキャンペーンページにまとめられているので、気になったらのぞいてみてください。

Googleが新AI｢Gemini 3｣をリリース。｢推論とマルチモーダルにおいて世界最強｣と自負

Googleが作った｢超高速で思考するAI｣がスゴそうすぎる【Gemini 3 Flash】

Geminiの評判がよすぎる。ChatGPTはもうオワコン？

ChatGPT、もっとテコ入れしないと厳しい気がする【GPT-5.2】

Source: Google One via 9to5Google