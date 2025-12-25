JAL系格安航空に《パイロット大量移籍》で深刻な余波…高額報酬だけじゃない「巧みな誘い」

JAL系LCCの評判

国際線が専門のJAL系格安航空（LCC）、ジップエア（以下、ZIP）がパイロットを囲い込む動きを見せ、業界で悲鳴が上がっている。関係者によれば、'20年に就航開始した同社には直近3年でANAグループやソラシドエア、スターフライヤーなどから約80名もの操縦士が移籍したという。

競合社の幹部が憤る。

「国内線のパイロットはただでさえギリギリの人員で綱渡り状態。そこに他社の国際線への引き抜きがあるのだから、たまったものではない」

円安と物価高の直撃で国内線が中心の各社が経営に苦しむ中、ZIPはインバウンド需要を追い風に堅実な急成長を遂げている。勧誘の売り文句は高額報酬に加え、国際線で最新鋭のボーイング787を運航できる職業的ステータスで、操縦士のプライドを巧みにくすぐるものだという。

ZIP広報の回答

一方、機長育成には数千万円の費用と、10年程度の実務経験が必要とされる。当然、他社からは「引き抜けば育成コストは不要で、その分、高待遇を提示できる」（同前）と恨み節が漏れる。実際、パイロット不足は深刻で、国土交通省も公費を投じて育成を急いできた。ようやく操縦士が育っても、業績好調の会社に吸い寄せられる構図ははたして健全か。ZIP広報は引き抜きを否定し、こう回答した。

「ホームページにてパイロットの公募・採用説明会のお知らせを掲載のうえ、通常の採用活動を行っております」

航空業界に詳しい名古屋外国語大学教授の小野展克氏がこう指摘する。

「このままでは、国内ローカル線は維持が難しくなる。国交省や業界団体は、強引な転職が横行しないよう対策を協議する必要があるのではないか」

「海外」への人材流出はどの業界でも悩ましい問題のようだ。

「週刊現代」2026年1月5日号より

