気象庁によりますと、２６日は北日本から東日本の日本海側では暴風や暴風雪に、北日本から西日本の日本海側では高波に、また、東日本では大雪になるおそれがあり、交通障害に警戒するよう呼びかけています。

【写真を見る】仕事納め・帰省直撃 26日は日本列島が強い冬型に 低気圧が急速発達、各地で50cmのドカ雪予報 交通障害に警戒【雪と雨シミュレーション】

低気圧が２５日から２６日にかけて発達しながら、北海道付近からオホーツク海へ進み、上空に寒気が流れ込むため、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、大気の状態が不安定となる見込みです。一方、別の低気圧が急速に発達しながら、２５日から２６日にかけて、日本海西部から北陸地方へ進む見込みです。

［風の予想］

冬型の気圧配置や急速に発達する低気圧の影響で、２５日から２６日にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に、雪を伴った非常に強い風の吹く所がある見込みです。特に、日本海の低気圧の周辺では急に風が強まるおそれがあります。



２５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北陸地方 ２３メートル （３５メートル）

近畿地方 ２０メートル （３０メートル）

中国地方 ２３メートル （３５メートル）

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道地方２０メートル （３０メートル）

東北地方 ２０メートル （３０メートル）

北陸地方 ２５メートル （３５メートル）

近畿地方 ２０メートル （３０メートル）

中国地方 ２３メートル （３５メートル）

［波の予想］

北日本から西日本の日本海側では、２６日は大しけとなる所がある見込みです。



２６日に予想される波の高さ

東北地方 ６メートル

北陸地方 ６メートル

近畿地方 ６メートル

中国地方 ６メートル

［雪の予想］（多い所）

強い冬型の気圧配置となるため、北日本から西日本の日本海側を中心に２６日は大雪となる所がある見込みです。



２６日１８時までに予想される２４時間降雪量は、

東北地方 ５０センチ

関東甲信地方５０センチ

北陸地方 ５０センチ

東海地方 ５０センチ

近畿地方 ５０センチ

中国地方 ５０センチ

九州北部地方３０センチ



２７日１８時までに予想される２４時間降雪量は、

東北地方 ５０センチ

北陸地方 ３０センチ

２６日は北日本から東日本の日本海側では暴風や暴風雪に、北日本から西日本の日本海側では高波に警戒してください。また、東日本では大雪による交通障害に警戒し、北日本や西日本では注意・警戒してください。北日本から西日本では落雷、突風に注意してください。