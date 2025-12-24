¡Ö°ËÃ£ is Ëã¿ý¡×¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¥Ä¥â¤ë¤Ê¤¢¡×ºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤½÷Î®¿ý»Î¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿ÆËþ´Ó¥Ä¥â¤Ë¡Ö¤³¤Í¤¯¤ê²ó¤µ¤Ê¤¤¶¯¤µ¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¼«Á³ÂÎ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤Ê¤éºÇ¶¯¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î23Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢ËèÇ¯°ÂÄê¤·¤Æ¹¥À®ÀÓ¤ò¤¢¤²¤ë¶¯¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¬¥ê¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö°ËÃ£ is Ëã¿ý¡×¡Ö¤³¤Í¤¯¤ê²ó¤µ¤Ê¤¤¶¯¤µ¡×¤Ê¤É¤È¹¥É¾²Á¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÃ£ is Ëã¿ý¡ª¤¢¤Ã¤µ¤ê¥Ä¥â¤ë¤«¤éÍ¾·×¤Ë¶¯¤½¤¦¤Ê¿ÆËþ´Ó
¡¡°ËÃ£¤Ïº£Ç¯¤ÇM¥ê¡¼¥°¤Ï5Ç¯ÌÜ¡£²áµî4Ç¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¥×¥é¥¹¡¢¤¦¤Á3Ç¯¤Ï3¥±¥¿¥×¥é¥¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤Þ¤Ç3ÉôÌç¤À¤Ã¤¿¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁ´¤Æ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤ÎÁª¼ê¤À¡£¹¶¼é¤½¤ì¤¾¤ì¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¤«¤ÄÇ×±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«°ËÃ£¤Î¤³¤È¤ò¡ÖËã¿ý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿ÆÈÖ¤Ç·Þ¤¨¤¿Åì2¶É¡¢¥Ô¥ó¥º¤Ç1ÌÌ»Ò¡¢ÌòÇ×¤ÎÃæ¤¬ÂÐ»Ò¡¢¥É¥é¤Î¸ÞËü¤ò´Þ¤ó¤ÀÎ¾ÌÌ¥¿¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤Ë¥¢¥¬¥ê¤¬¸«¤¨¤ëÇÛÇ×¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢4½äÌÜ¤Ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¥«¥ó7Åû¤ò¥º¥Ð¥Ã¤È°ú¤¤¤ÆÁ°¿Ê¡£¤µ¤é¤Ë¥½¥¦¥º¤ÇÎ¾ÌÌ¥¿¡¼¥Ä¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ãæ¤ÎÂÐ»ÒÀÚ¤ê¤òÁªÂò¡£8½äÌÜ¡¢°ìËü¤ò°Å¹ï¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Æ»Ãæ¤Ç¥É¥é¸ÞËü¤¬¿ýÆ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂÇÅÀÎÏ¤Î¤¢¤ë5¡¦8º÷ÂÔ¤Á¤Î¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÍý¤ËÌòÇ×¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¼ê¹¤µ¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÁªÂò¤Ï¸«»ö¤ËÅªÃæ¡£12½äÌÜ¤Ë5º÷¤ò¥Ä¥â¤ê¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥É¥é2¤Î¿ÆËþ´Ó¡¢1Ëü2000ÅÀ¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ê¤¬¤é¡¢²þ¤á¤ÆÃ¦Ë¹¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬µ¯¤³¤ê¡Ö¼ÂÎÏ¤Î°ËÃ£¡×¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¥Ä¥â¤ë¤Ê¤¢¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬Ëã¿ý¤½¤Î¤â¤Î¡×¡ÖËã¿ý¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤À¤Æ¤³¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë