〈「20代後半で亡くなる人も多い」医師の言葉を乗り越え30歳で出産…余命宣告を受けた小児がんサバイバーによる“子育て”の実情〉から続く1歳でユーイング肉腫と診断され、肋骨を2本摘出。3歳・5歳と再発を繰り返しながら、「世界で2番目にきつい」と医師が評した抗癌剤と生涯上限の放射線治療を乗り越えた愛迷みんみんさん。医師から「20代後半で亡くなる人も多い」と告げられながらも、30歳で無事に第一子を出産した彼女が、